Якщо ЗСУ все-таки відведуть, то ми, добровольці, зайдемо на ці позиції, – нардеп Лапін



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Народний депутат Ігор Лапін

З цим закликом його уповноважили виступити побратими

У випадку виконання підрозділами Збройних Сил України злочинного наказу залишити виборені кров’ю позиції на Донбасі, а також якщо мешканці утвореної «сірої зони» проситимуть про захист від російсько-терористичних військ, а ОБСЄ не зможе їх захистити, тоді свій конституційний обов’язок із захисту Батьківщини виконають воїни-добровольці.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив народний депутат Ігор Лапін.

За його словами, із цим закликом його уповноважили виступити побратими.

«Я прошу всіх зрозуміти, що потрібно зробити повну мобілізацію. Я прошу всіх звернути увагу, що в разі залишення цих позицій Збройними силами України і в разі криків про допомогу тих людей, які з Україною в серці залишаться на тих територіях в Станиці Луганській, в Золотому, в Петровському, а також у разі того, коли сліпе ОБСЄ знову не буде бачити там росіян і сепаратистів на наших позиціях, в окопах, виритих солдатами руками, – в цьому випадку ми залишаємо за собою право виконати вимоги Конституції України і зайти на ці позиції. Ми залишаємо за собою право рятувати наших громадян, які будуть неодмінно розстріляні. Бо ми знаємо. Коли ми виходили з Лутугіно, тих, хто нам допомагав, «сепари» розстріляли. І це всі знають», – зазначив політик.

Зокрема, в Золотому, за даними Лапіна, мешкає близько 500 патріотів України.

«В тому ж самому Золотому близько 500 людей проживає. Вони з Україною в серці, вивісили українські прапори на будинках. Коли звідти відійдуть Збройні сили України, якщо буде відданий такий злочинний наказ, що буде з тими людьми? Ви що, думаєте, там хтось їх буде оберігати? Оте сліпе ОБСЄ, яке не бачить до сих пір жодного російського танка на окупованих територіях? Я хочу звернути увагу, що цих людей або розстріляють, або візьмуть для Путіна у підмінний фонд. Я хочу, щоб це всі зрозуміли. Та ж сама Станиця Луганська, де хлопці з українськими прапорами на будинках приходили і допомагали нам вгризатися у цю донбаську землю, копати окопи і будувати оборонні споруди», – наголосив він.

При цьому Лапін звернувся до добровольчого руху і до волонтерів.

«Я звертаюся до хлопців, моїх побратимів з ДУКу і «Правого сектору», до «Да Вінчі», командира батальйону, до «Барса», мого побратима. Я закликаю Дмитра Яроша, я звертаюся до хлопців-побратимів з «Айдару», з «Донбасу» і «Азова». Шановні «азовці», завтра скажуть віддати Широкине, віддати позиції під Маріуполем – ви медаль за звільнення «Маріка» куди будете ховати? А на тих позиція є такі, знаєте, меморіальчики невеличкі солдатські, які ми робили, коли гинули наші побратими на тих взводних опорних пунктах», – сказав Лапін.

Що ж стосується волонтерів, то без них буде «дуже важко».

«Я закликаю до повної мобілізації народний тил України. Георгій Тука, якщо ти мене чуєш. Тому що без волонтерів нам буде дуже важко. Тому що, якщо будуть даватися злочинні накази, я закликаю Збройні сили України, солдатів, сержантів і офіцерів не віддавати жодного клаптика української землі. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це є здача інтересів. Вас будуть виводити в поле чисте, а на ці позиції прийде «сєпарня» з руськими», – повідомив Лапін.