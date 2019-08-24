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    Політика

    В Україні відкрито майже 200 проваджень про розголошення державної таємниці

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    В Україні відкрито майже 200 проваджень про розголошення державної таємниці

    За шість років до суду було направлено 9 проваджень

    З 2014 року по липень 2019 року обліковано майже 200 кримінальних правопорушень щодо розголошення державної таємниці.

    Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів у відповідь на запит УНН.

    Так, в Україні з 2014 року по липень 2019 року обліковано 181 кримінальних проваджень за статтею 328 КК України – розголошення державної таємниці. Загалом зареєстровано 234 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 53 проваджень. Також, за шість років до суду було направлено 9 проваджень.

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    Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень з початку 2019 року – 45, у 2017-му – 35, у 2018-му – 34, а у 2016-му – 28. Найменша кількість у 2014-му році – 14, а у 2015-му – 25.

    Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт стосовно оперативного співробітника Центрального управління СБУ, обвинуваченого у державній зраді. 

    Слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області перевіряють ймовірне розголошення державної таємниці при розробленні проекту будівництва ЖК «Тетріс Холл» по вул. Ділова, 5 у Києві. 

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