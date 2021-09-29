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    СБУ завершила розслідування «справи Семенченка»

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    Семена Семенченка звинувачують, зокрема, у створенні воєнізованого збройного формування - СБУ завершила розслідування «справи Семенченка»
    Семена Семенченка звинувачують, зокрема, у створенні воєнізованого збройного формування
    фото: graty.me

    Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України

    Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Всі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування», – заявили у спецслужбі.

    Зазначається, що провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

    • ч.2, ч. 3 ст. 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);
    • ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);
    • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
    • ч. 2 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

    Варто вказати, що 8 вересня суд залишив під арештом Семенченка на два місяці.

    20 серпня Семенченко оголосив безстрокове голодування. У липні суд повернув Семенченка в СІЗО після звільнення.

    Нагадаємо, Семенченко назвав себе спецагентом розвідки, якого «злили».

    Як відомо, 24 березня 2020 року в СБУ заявили про викриття в Україні воєнізованого збройного формування, до складу якого входили понад 150 осіб. Пізніше звинуватили у створенні «ПВК» Семенченка й агента НАБУ Євгена Шевченка. Силовики кажуть, що він організував фактично приватну військову компанію, які заборонені в Україні.

    26 березня Семенченко був заарештований без можливості внесення застави. Сам Семенченко стверджував, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка.

    22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

    Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

    У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп» діяла під прикриттям охоронної фірми.

    Семенченку також оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

    Теги: СБУ суд кримінал Семен Семенченко розслідування
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    СБУ завершила розслідування «справи Семенченка»