  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

    Сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу - Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України
    Сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу
    фото з відкритих джерел

    У документі закликають використовувати всі інструменти, щоб накласти значні санкції на Росію

    Американський Сенат прийняв резолюцію на підтримку України. Таке рішення було прийнято після слів президента Америки Джо Байдена про можливість нового вторгнення Росії в Україну в найближчі дні. Про це повідомляє The Hill.

    У документі закликають використовувати всі інструменти, щоб накласти значні витрати на Росію і відновити мир в Європі. Також сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу.

    При цьому в резолюції наголошується, що вона не повинна трактуватися як дозвіл на застосування армії проти Росії або введення військ США в Україну.

    Як раніше повідомлялося, група сенаторів-республіканців внесла у верхню палату Конгресу США законопроєкт, що передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Також у законопроєкті передбачається додаткова підтримка України.

    Читайте також:

    Теги: Росія США санкції Сенат США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України