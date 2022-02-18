Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу

У документі закликають використовувати всі інструменти, щоб накласти значні санкції на Росію

Американський Сенат прийняв резолюцію на підтримку України. Таке рішення було прийнято після слів президента Америки Джо Байдена про можливість нового вторгнення Росії в Україну в найближчі дні. Про це повідомляє The Hill.

У документі закликають використовувати всі інструменти, щоб накласти значні витрати на Росію і відновити мир в Європі. Також сенатори заявили, що Білий дім може самостійно вводити санкції, незалежно від дій Конгресу.

При цьому в резолюції наголошується, що вона не повинна трактуватися як дозвіл на застосування армії проти Росії або введення військ США в Україну.

Як раніше повідомлялося, група сенаторів-республіканців внесла у верхню палату Конгресу США законопроєкт, що передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Також у законопроєкті передбачається додаткова підтримка України.