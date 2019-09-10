Сенцов: Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите



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Олег Сенцов на пресконференції в Українському домі

«Я сам для себе не те щоб не вирішив, але питання ще відкрите», - заявив режисер.

Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов поки не вирішив, чи буде йти в політику, але обіцяє робити все, що в його силах, для своєї країни. Про це він сказав на пресконференції в Українському домі, передає «Українська правда».

«Політики зі мною ніякі не зв'язувалися (щодо вступу в партію, – ред.) упродовж п'яти років, і я їм дуже за це вдячний. Політичних моментів не обговорювали. Що стосується мого життя, можливо, політичного – для мене самого це питання залишається відкритим. Я сам для себе не те щоб не вирішив, але питання ще відкрите», - заявив режисер.

Він додав: «Звичайно, так вийшло, що я людина не публічна сам по собі, а більш закрита, але так вийшло, що життя тебе так вивело, я відчуваю певну відповідальність за це перед своїм народом і своєю країною, і тому буду робити все, що в моїх силах, для своєї країни».

Сенцов також висловив своє бачення ситуації в Україні і розказав, що думає про вибори президента і парламенту.

«Мені важко щось коментувати, тому що я не люблю швидкі висновки, гучні слова, мені потрібно вникнути, подивитися, що і як. Поки важко зрозуміти, але я розумію, навіть виходячи не зі своїх спостережень, а з листів людей, яким я довіряю, що проблеми є, не все добре, багато речей не зроблено або зроблено погано, але в цілому країна рухається в правильному напрямку, - зазначив він.

За його словами, зараз він збирається займатися двома найпрекраснішими речами в світі: знімати кіно і жити, у Крим повертатися не збирається, а буде мешкати з дочкою в Києві.

Як повідомлялось, режисер також заявив, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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