Друзі загиблого ветерана АТО оприлюднили свою версію трагедії. Сенсей накрив собою гранату, рятуючи життя інших



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Ветеран АТО, командир розвідки групи «Купол» Анатолій Крайнов уточнив, що кінцева версія поліції - Дегтярьов узяв гранату в обидві руки і накрив її собою

Друг загиблого ветерана АТО Віктора Сенсея Дегтярьова Ігор Оваденко припустив, що Сенсей накрив собою гранату, рятуючи життя інших. Про це ветеран АТО Оваденко розказав на пресконференції «Обставини загибелі Віктора Дегтярьова позивний «Сенсей» - свідчення очевидців», передає кореспондент «Главкома».

Друзі Дегтярьова кажуть, що в охоронця офісу на Пушкінській Михайла останнім часом були суїцидальні настрої і він з горя прикладався до чарки, оскільки від нього пішла дружина, бо знайшла іншого.

Крім того, за словами побратима Сенсея Олександра Василенка, за 10 днів до трагедії Михайло хизувався гранатою і погрожував підірвати дружину і себе разом із нею.

Друзі Сенсея розповіли, що Михайло у день вибуху, 22 жовтня, був в неадекватному стані, узяв гранату, висмикнув чеку, а коли Віктор Дегтярьов це побачив, то накрив гранату собою, щоб врятувати життя інших людей, тим більше, що поруч знаходилося кафе. Крім того, за 100 м від місця трагедії розташований будинок, де жив Дегтярьов з дружиною і дітьми.

Ветеран АТО, командир розвідки групи «Купол» Анатолій Крайнов додав, що кінцева версія поліції - Дегтярьов узяв гранату в обидві руки і накрив її собою.

Легендарний воїн АТО Віктор Дегтярьов

Як повідомлялось, друг загиблого Віктора Дегтярьова стверджує, що граната, яка вибухнула, належала не ветерану, а охоронцю його офісу.

Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня, близько 23:00 на вул. Пушкінській, 34 пролунав вибух. У результаті загинув колишній морський піхотинець, гвардієць батальйону Донбас і засновник благодійного фонду «Купол» Віктор Дегтярьов із позивним Сенсей.

Другий загиблий - охоронець офісного будинку, біля якого стався вибух. Ім'я охоронця – Михайло.

У пораненої дівчини легкі ушкодження, її життю нічого не загрожує. Вона перебувала на відстані 30 метрів від місця події.

За фактом загибелі двох чоловіків в результаті вибуху на вулиці Пушкінській розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як розповів начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, загиблі були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух. Є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив і в них ні з ким конфліктів не було.

Основною версією залишається необережне поводження з гранатою.

Про всі подробиці справи читайте тут.

Дегтярьов народився 24 вересня 1966 року в Якутську (Росія) в родині військових, сам служив у 810 окремій бригаді морської піхоти Червонопрапорного Чорноморського флоту ВМФ СРСР (в/ч 13140, м. Севастополь).

У 2013 році Дегтярьов заснував Союз Морських Піхотинців України. У 2013-2014 роках був активним учасником Революції Гідності. З початку бойових дій на сході України – майор Національної Гвардії.

У складі добровольчого батальйону «Донбас» Дегтярьов створив і очолив окрему групу спеціального призначення «Купол», із якою з червня 2014 року брав участь в АТО на сході України.

Захищаючи Україну 10 серпня 2014 року під Іловайськом отримав серйозне поранення руки, став інвалідом 2-ї групи. У нього залишилися дружина і троє дітей.