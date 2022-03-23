Сейм Польщі визнав Путіна воєнним злочинцем

Польща рішуче засуджує злочини, вчинені російськими військовими на території України

Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами Російської Федерації, та визнав Володимира Путіна воєнним злочинцем. Таку резолюцію сьогодні ухвалив польський парламент, повідомляє українська служба Польського радіо.

Резолюцію прийнято без поіменного голосування.

«Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Володимира Путіна», – читаємо в резолюції.

«Сейм Республіки Польща закликає всі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді, а також використовувати свої повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, членами яких вони є, з метою притягнення до відповідальності Володимира Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів збройними силами Російської Федерації за вчинення військових злочинів, злочинів проти людства, актів геноциду та системних порушень прав людини, вчинених на території суверенної України», – наголошується в резолюції.

«Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Володимира Путіна Сеймом Республіки Польща та міжнародною спільнотою військовим злочинцем», – сказано в ухвалі.

«Сейм Республіки Польща звертається до парламентів демократичних країн світу та до Європейського парламенту з проханням визнати Володимира Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів збройними силами Російської Федерації особами, безпосередньо відповідальними за ці акти та накласти на них якнайширші санкції», – йдеться у постанові. Сейм також висловив непохитну солідарність із вільним українським народом та демократичною державою Україною».

Раніше, член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму заявив, що ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Аналогічну заяву зробили також і в німецькому Бундестазі, депутат від «Зелених» Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

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