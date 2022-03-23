Окупанти вбили в Києві вже 264 мирних жителі, зокрема чотири дитини

Окупанти вбили в Києві вже 264 мирних жителі

Російські окупанти здійснили багато обстрілів цивільних будинків та об'єктів інфраструктури Києва

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з іноземними журналістами про ситуацію в столиці. Обстріли окупантів забрали життя багатьох мирних жителів.

Кличко розповів, що за офіційними підрахунками російські окупанти вбили 264 людини в Києві, серед них – четверо дітей.

«Ми чуємо звуки бомбардування просто зараз, тому втрати можуть бути більшими. Також зараз понад 300 людей перебувають у лікарнях через поранення, які вони отримали внаслідок обстрілів. Серед них є 16 дітей», – сказав Кличко.

Як повідомлялося, у середу, 23 березня, вранці в Києві пролунали вибухи.Нагадаємо, у Києві щодня діятиме комендантська година з 20:00 й закінчуватиметься зранку о 7:00.

Нагадаємо, на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру. До слова, у Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

Раніше повідомлялося, що 20 березня, в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль» у Подільському районі.

На ранок стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.



