Дідова було вбито під час обстрілів у Маріуполі

Російські окупанти вбили ще одного журналіста – ним виявився Віктор Дідов. Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Дідова було вбито під час обстрілів у Маріуполі – він працював оператором телеканалу «Сігма – ТВ». Наголошується, що трагедія сталася ще 11 березня – він разом із сім'єю перебував у своїй квартирі, коли туди прилетіли міни.

«Дві міни. Перша – до нашої спальні. Там я і мама. Друга – на нашу кухню. Там – Вітя... Я кричу «Саша!» у відповідь: «Мамо, я тут!»... І тільки біля ліфта розумію: не бачу: не бачу і не чую Вітю ... Остання (його, - ред) фраза: «Саша, у мене нема світла!» І Саша дає ліхтарик, хоч у кімнаті світло. Сонна артерія. Вітя живе ще кілька хвилин, доходить до коридору і назавжди стає нашим світлим Янголом», – наводить Цаплієнко слова дружини загиблого, Наталії.

Дідова не змогли поховати, бо за чотири дні через приліт снаряда будинок згорів.

Раніше ми повідомляли, що російська опозиційна журналістка видання визнаного іноагентом The Insider Оксана Бауліна загинула внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Києві.