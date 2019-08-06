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    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка

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    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка

    Анна обожнює професійні фотосесії, після яких дівчині в коментарях пишуть, що вона виглядає як справжня голлівудська зірка

    Дружина гравця збірної України та «Шахтаря» Миколи Матвієнка Анна - на три роки старша за свого чоловіка, їй 26 років. Спокуслива брюнетка родом з Донецька.

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    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка
    Гаряча красуня з голлівудською зовнішністю: відверті фото дружини бека «Шахтаря» Матвієнка

    Перш ніж узаконити свої стосунки, молоді люди зустрічалися близько двох років. І вже у вересні минулого року Матвієнко все-таки зважився - зробив пропозицію руки і серця красуні-брюнетки.

    Варто зазначити, що Анна обожнює професійні фотосесії, після яких дівчині в коментарях пишуть, що вона виглядає як справжня голлівудська зірка.

    Джерело: Xsport.ua

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