«Рома» виплатить «Шахтарю» компенсацію за Фонсеку – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паулу Фонсека Португалець погоджується на пониження зарплати заради трансферу

Португалець погоджується на пониження зарплати заради трансферу

Італійська «Рома» готова виплатити 2 мільйони євро компенсації «Шахтарю» за дострокове розірвання угоди з португальським тренером Пауло Фонсекою. Сам фахівець погоджується на зниження зарплати заради трансферу до Риму. Про це повідомив оглядач Tuttomercatoweb Мішель Кришітіелло.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» блокує перехід Фонсеки, вимагаючи від італійців компенсації за дострокове розірвання угоди. Хоча президент «гірників» Рінат Ахметов стверджував, що не втримуватиме португальського фахівця.