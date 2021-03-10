Тренер «Шахтаря» Луїш Каштру кличе по допомогу вболівальників

«Гірники» зіграють перший матч з «Ромою», а вже думають про гру-відповідь

У четвер, 11 березня, донецький «Шахтар» у Римі проведе першу гру 1/8 фіналу Ліги Європи. Напередодні головний тренер «гірників» Луїш Каштру розповів про стратегію, розбір суперника, спадщину нинішнього наставника «Роми» Паулу Фонсеки та вболівальників.

«Рома» - головний кандидат на перемогу в Лізі Європи

«Аби змінити власну гру, зовсім не обов’язково змінювати саме тактичну схему. Є певні специфікації розташування футболістів та їхньої наступної динаміки, – наводить слова Каштру сайт «Шахтаря». – Проти «Роми» оберемо свій шлях. У будь-якому разі команда завтра вийде на поле досягти позитивного результату, щоб у матчі-відповіді в Києві ми змогли з успіхом пройти до 1/4 фіналу.

Цей етап складається з двох матчів, і завтра – лише перший. Потрібно буде закривати певні зони, що є важливими для атак «Роми». Спробуємо їх нейтралізувати. А з іншого боку – розкривати зони, необхідні нам для атак у протистоянні з такою організованою командою, як «Рома». Чудово розуміємо, що зустрінемось з одним із кандидатів на перемогу в Лізі Європи. Гадаю, буде дуже дисциплінована тактична війна на полі».

Про впевненість гравців і в гравцях

«Можливо, Паулу Фонсека має певну перевагу: він знає наших гравців, їхню поведінку, ментальний настрій, так би мовити, зсередини. Чи вирішальний це фактор? Хто знає! Я гадаю, ні. Як тренер я дуже довіряю своїм футболістам. Насамперед важливо, як кожен із хлопців виконує своє завдання на полі. Я цілковито впевнений у своїх гравцях.

Наша команда завжди прагне бачити вболівальників на стадіоні. Принаймні протягом півтора року, що я перебуваю в «Шахтарі», коли ми переживаємо навіть складні моменти, такі матчі, як з «Аталантою» в Мілані, в Манчестері на «Етіхаді», в Лісабоні на «Ештадіу да Луж», у Загребі, ось цей гул уболівальників, попри те що ми грали на виїзді, створював на стадіонах відмінну атмосферу, і ми могли успішно себе проявляти. Уболівальники – це серце будь-якої футбольної гри. Вони надають нам комфорт, є найважливішою складовою кожного матчу. Звісно, нам буде дуже приємно й важливо, якщо люди заповнять «Олімпійський» у другому поєдинку з «Ромою».