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    Шахтарі розблокували траси на Кіровоградщині та припинили протест

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    Акція протесту гірників на Кіровоградщині тривала три доби - Шахтарі розблокували траси на Кіровоградщині та припинили протест
    Акція протесту гірників на Кіровоградщині тривала три доби
    Архівне фото зі сторінки у соцмережі Незалежної профспілки гірників України

    Шахтарі припинили блокувати рух на трасах після інформації про відновлення роботи підприємства

    На Кіровоградщині представники уранових шахт ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» в середу, 23 грудня, припинили протести.

    Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

    «На трасах біля Кропивницького в напрямках до Києва, Миколаєва, Кривого Рогу, Олександрії відновлено рух транспорту. Трудовий колектив ДП «СхідГЗК» призупинив акцію протесту через інформацію про можливе відновлення роботи підприємства з 4 січня»,– написав Волинець у Facebook.

    За його словами, станом на сьогодні працівникам уранодобувних шахт держпідприємства «СхідГЗК»

    «Смолінської», «Новокостянтинівської» та «Інгульської» перерахували гроші на погашення зарплатного боргу за листопад , виплату авансу за грудень обіцяють здійснити на початку наступного тижня.

    Ще 220 млн грн мають бути спрямовані для виведення підприємства з режиму простою з 4 січня 2021 року.

    «У разі, якщо робота ДП не буде відновлена в оговорений строк – трудовий колектив завіряє владу, що повернеться до протестних дій», – додав Волинець.

    Зазначимо, на сайті «СхідГЗК» вже з'явився наказ про відновлення роботи трьох шахт з 4 січня 2021 року.

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    Зазначимо, акція протесту гірників на Кіровоградщині тривала три доби.

    Як повідомлялося 21 грудня, прокуратура відкрила кримінальну справу через зарплатні борги на уранових шахтах Кіровоградщини.

    16 грудня на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» вже перекривали три дороги національного значення Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

    З 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні. А 9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

    18 грудня президент Зеленський заявив, що зарплату шахтарям за жовтень і листопад уже повністю виплачено, а з наступного тижня гірники почнуть отримувати зарплату за грудень.

    Раніше шахтарі пригрозили, що розпочнуть всеукраїнський страйк, якщо їм до 20 грудня не виплатять законну зарплату, на яку було виділено 1,4 млрд грн.

    На Львівщині понад 30 шахтарів не виходили на поверхню через заборгованість із зарплати.

    Теги: шахта дороги зарплата профспілка акція гроші наказ протест Кіровоградщина страйк
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