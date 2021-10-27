«Укрзалізниці» слід закупити локомотиви, а не вагони, – президент Української аграрної конфедерації

«На жаль, «Укрзалізниця» категорично відмовляється дозволити мати приватну тягу», – Козаченко

«Укрзалізниця» має вирішити в першу чергу проблему нестачі локомотивів, а не списувати придатні до експлуатації вагони та закуповувати нові. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Дуже великі проблеми. Вони пов’язані з дефіцитом тяги. Тобто, немає локомотивів. І це та сама проблема, яка була ще 4 роки тому з вагонами, коли не можна було мати приватні вагони, це тільки повинні були державні, дефіцит яких був великий», – розповів Козаченко.

На його думку, якщо зараз «Укрзалізниця» ухвалить рішення про списання понад 50 тисяч залізничних вагонів за віком, це призведе до великих проблем на ринку перевезень, адже закупити таку ж кількість нових вагонів на заміну списаним коштів у компанії немає. Експерт вважає, що виходом з ситуації має бути допуск приватної тяги на залізницю, що створить конкуренцію на ринку перевезень та підвищить ефективність роботи залізниці.

«На жаль, категорично відмовляється «Укрзалізниця» дозволити мати приватну тягу», – констатував Козаченко.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру та підвищити якість перевезень.