Малюки-засновники Києва зустрічають Різдво у святковому вбранні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Малюки-засновники Києва зустрічають Різдво у святковому вбранні (фото)
Малюків-засновників Києва на Поштовій площі традиційно перевдягнули до свята
фото: Володимир Журавель/Facebook

Святкові образи малюків доповнені дідухом і глечиком з кутею

Скульптури малюків-засновників Києва, які знаходяться на Поштовій площі, переодягли у нове вбрання до прийдешнього Різдва. Про це повідомив автор скульптур Володимир Журавель, інформує «Главком».

Кия вбрали в образ царя зі сходу, Щека – в образ янгола, а Хорива переодягли в колядника. Либідь – в образі дівчини.

Хорив-колядник
Хорив-колядник
фото:: Володимир Журавель/Facebook
Щек у вбранні янгола
Щек у вбранні янгола
фото: Володимир Журавель/Facebook
Кий в образ царя зі сходу
Кий в образ царя зі сходу
фото: Володимир Журавель/Facebook
Либідь у кожушку і хустині
Либідь у кожушку і хустині
фото: Володимир Журавель/Facebook
Малюки-засновники Києва у святковому вбранні
Малюки-засновники Києва у святковому вбранні
фото: Володимир Журавель/Facebook

Також святкові образи малюків доповнили дідухом.

Костюми були пошиті дружиною митця Катериною Журавель і майстринями з фірми «Текстиль контакт».

На Різдво скульптури малюків-засновників Києва (Кия, Щека, Хорива, Либіді) на Поштовій площі традиційно перевдягають у тематичні костюми. Зокрема, Либідь у дуже схожому кожушку вже зустрічала Різдво у 2021 році.

Київ мистецтво свята Різдвяні свята

