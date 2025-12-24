Малюки-засновники Києва зустрічають Різдво у святковому вбранні (фото)

Малюків-засновників Києва на Поштовій площі традиційно перевдягнули до свята

Святкові образи малюків доповнені дідухом і глечиком з кутею

Скульптури малюків-засновників Києва, які знаходяться на Поштовій площі, переодягли у нове вбрання до прийдешнього Різдва. Про це повідомив автор скульптур Володимир Журавель, інформує «Главком».

Кия вбрали в образ царя зі сходу, Щека – в образ янгола, а Хорива переодягли в колядника. Либідь – в образі дівчини.

Хорив-колядник фото:: Володимир Журавель/Facebook

Щек у вбранні янгола фото: Володимир Журавель/Facebook

Кий в образ царя зі сходу фото: Володимир Журавель/Facebook

Либідь у кожушку і хустині фото: Володимир Журавель/Facebook

Малюки-засновники Києва у святковому вбранні фото: Володимир Журавель/Facebook

Також святкові образи малюків доповнили дідухом.

Костюми були пошиті дружиною митця Катериною Журавель і майстринями з фірми «Текстиль контакт».

На Різдво скульптури малюків-засновників Києва (Кия, Щека, Хорива, Либіді) на Поштовій площі традиційно перевдягають у тематичні костюми. Зокрема, Либідь у дуже схожому кожушку вже зустрічала Різдво у 2021 році.