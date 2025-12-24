Малюки-засновники Києва зустрічають Різдво у святковому вбранні (фото)
Святкові образи малюків доповнені дідухом і глечиком з кутею
Скульптури малюків-засновників Києва, які знаходяться на Поштовій площі, переодягли у нове вбрання до прийдешнього Різдва. Про це повідомив автор скульптур Володимир Журавель, інформує «Главком».
Кия вбрали в образ царя зі сходу, Щека – в образ янгола, а Хорива переодягли в колядника. Либідь – в образі дівчини.
Також святкові образи малюків доповнили дідухом.
Костюми були пошиті дружиною митця Катериною Журавель і майстринями з фірми «Текстиль контакт».
На Різдво скульптури малюків-засновників Києва (Кия, Щека, Хорива, Либіді) на Поштовій площі традиційно перевдягають у тематичні костюми. Зокрема, Либідь у дуже схожому кожушку вже зустрічала Різдво у 2021 році.
