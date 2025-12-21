Напередодні Різдва у квартирі кропивничанина зацвів кущ бузку

За підрахунками Володимира Леви, в квартирі бузок буде квітнути 10-15 днів

Володимир Лева прикрасив бузок іграшками та гірляндами

81-річний кропивничанин Володимир Лева створив бузкову ялинку у себе вдома. У нього у квартирі серед зими зацвів кущ бузку, який він прикрасив іграшками та гірляндами. Позаминулого року до новорічно-різдвяних свят у його квартирі зацвіла вишня. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Кущ білого бузку чоловік викопав півтора місяця тому й приніс додому. Його висота – два з половиною метри. Для куща в одній із кімнат створив теплицю.

Цвіт бузку фото: suspilne.media

«У природі він цвіте у квітні, а десь у середині травня закінчується цвіт. У квартирі зацвів за півтора місяця. Перший раз це роблю. Дуже складно», – ділиться Володимир Лева.

Аби бузок розцвів до Різдва, чоловік створив для нього умови.

«Треба було підняти температуру до 24-25 градусів тепла. Йому також вологість треба дати 75-80%, освітлення – світлодіодні лампи дають», – пояснив пенсіонер.

Чоловік за фахом – технік-електрик. Захопився квітами, коли працював у тресті зеленого господарства. Відтоді квіти – його хобі.

Прикрашений ялинковими іграшками та гірляндою бузок фото: suspilne.media

«У 1980 році працював у тресті. Там в теплицях восени заносили бузок, і він квітнув десь до 8 березня. Продавали на вулиці Шевченка, там був наш магазин. Коли заносили, один невеликий бузок був пошарпаний, й вони не взяли його, а я забрав його додому. Посадив у горщик й він мені якраз взимку на свято зацвів», – пригадує Володимир Лева.

Нині чоловікові 81 рік, весь свій вільний час приділяє вирощуванню рослин. На початку квітня бузок із квартири має намір висадити поряд із будинком.

Чоловік радіє, що бузок зацвів до різдвяно-новорічних свят: «Це дає мені енергію та силу. Коли зацвіте, тоді я місяць ходжу з прекрасним настроєм. Вийшла прекрасна бузкова ялинка».

У квартирі кропивничанина серед зими зацвів кущ бузку

За підрахунками чоловіка, в квартирі бузок буде квітнути 10-15 днів.

Нагадаємо, глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.