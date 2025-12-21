Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Напередодні Різдва у квартирі кропивничанина зацвів кущ бузку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Напередодні Різдва у квартирі кропивничанина зацвів кущ бузку
За підрахунками Володимира Леви, в квартирі бузок буде квітнути 10-15 днів
фото: suspilne.media

Володимир Лева прикрасив бузок іграшками та гірляндами

81-річний кропивничанин Володимир Лева створив бузкову ялинку у себе вдома. У нього у квартирі серед зими зацвів кущ бузку, який він прикрасив іграшками та гірляндами. Позаминулого року до новорічно-різдвяних свят у його квартирі зацвіла вишня. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Кущ білого бузку чоловік викопав півтора місяця тому й приніс додому. Його висота – два з половиною метри. Для куща в одній із кімнат створив теплицю.

Цвіт бузку
Цвіт бузку
фото: suspilne.media

«У природі він цвіте у квітні, а десь у середині травня закінчується цвіт. У квартирі зацвів за півтора місяця. Перший раз це роблю. Дуже складно», – ділиться Володимир Лева.

Аби бузок розцвів до Різдва, чоловік створив для нього умови.

«Треба було підняти температуру до 24-25 градусів тепла. Йому також вологість треба дати 75-80%, освітлення – світлодіодні лампи дають», – пояснив пенсіонер.

Чоловік за фахом – технік-електрик. Захопився квітами, коли працював у тресті зеленого господарства. Відтоді квіти – його хобі.

Прикрашений ялинковими іграшками та гірляндою бузок
Прикрашений ялинковими іграшками та гірляндою бузок
фото: suspilne.media

«У 1980 році працював у тресті. Там в теплицях восени заносили бузок, і він квітнув десь до 8 березня. Продавали на вулиці Шевченка, там був наш магазин. Коли заносили, один невеликий бузок був пошарпаний, й вони не взяли його, а я забрав його додому. Посадив у горщик й він мені якраз взимку на свято зацвів», – пригадує Володимир Лева.

Нині чоловікові 81 рік, весь свій вільний час приділяє вирощуванню рослин. На початку квітня бузок із квартири має намір висадити поряд із будинком.

Чоловік радіє, що бузок зацвів до різдвяно-новорічних свят: «Це дає мені енергію та силу. Коли зацвіте, тоді я місяць ходжу з прекрасним настроєм. Вийшла прекрасна бузкова ялинка».

У квартирі кропивничанина серед зими зацвів кущ бузку

За підрахунками чоловіка, в квартирі бузок буде квітнути 10-15 днів.

Нагадаємо, глобальне потепління впливає не лише на щоденну погоду в Україні, але й на живий світ природи навколо нас. Одні види рослин і тварин зникають, інші – з’являються. Весна настає раніше, вегетаційний сезон подовжується, що змінює міграційні маршрути птахів, цикли розмноження тварин і поширення шкідників. В Україні це проявляється появою нових видів комах-шкідників, таких як клопи, і агресивних бур’янів, таких як амброзія, що раніше не зустрічалися у певних регіонах.

Раніше кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух розповідала «Главкому» , що глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов.

Читайте також:

Теги: Кропивницький ялинка квіти свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 грудня – День місцевого самоврядування
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада, 00:00
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 грудня, 00:00
Мешканці відзначили річницю падіння Асада радісними святкуваннями, розмахуючи новим сирійським прапором
Сирія відзначає річницю повалення Асада
9 грудня, 01:17
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня, 00:00
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:00
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:00
Святкове відкриття ялинки у Броварах
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
8 грудня, 15:09
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 08:38

Суспільство

Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на січень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Напередодні Різдва у квартирі кропивничанина зацвів кущ бузку
Напередодні Різдва у квартирі кропивничанина зацвів кущ бузку
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22–28 грудня 2025 року
Демограф назвав території України, які можуть стати безлюдними після війни
Демограф назвав території України, які можуть стати безлюдними після війни
Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали
Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua