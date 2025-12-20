Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 21 грудня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Юліани Нікомидійської

21 грудня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліани. Це свято присвячене подвигу юної дівчини, яка обрала вірність Господу понад земне багатство та життя, продемонструвавши потужну силу християнського духу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Юліани Нікомидійської

Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

21 грудня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліани, яка постраждала за віру на початку IV століття. Вона була донькою знатного язичника в Нікомидії, проте таємно прийняла християнство. Коли настав час виходити заміж за багатого сенатора-язичника, Юліана поставила умову: вона погодиться на шлюб лише у разі, якщо наречений прийме віру в Христа.

Розлючений батько та ображений наречений піддали дівчину жорстоким катуванням. Згідно з житієм, Юліана виявила неймовірну стійкість: Господь зцілював її рани після кожної тортури. Бачачи такий потужний прояв Божої сили, сотні людей у Нікомидії відкрито оголосили себе християнами і були страчені разом із нею. Свята Юліана прийняла мученицьку смерть через усікновення мечем, залишившись в історії Церкви символом дівочої чистоти та непохитної віри.

Молитви дня

О, свята мученице Юліано, ти, що заради Христа відкинула земні почесті та мужньо терпіла страждання! Поглянь на нас, грішних, що звертаються до твого заступництва. Моли Милостивого Бога, щоб Він подав нам потужну віру, зміцнив нас у боротьбі зі спокусами та дарував чистоту думок і вчинків. Нехай твій приклад надихає нас на життя праведне.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають визначити характер майбутньої зими та врожаю:

  • Якщо на деревах з'явився потужний іній – наступного літа чекайте на багатий врожай ячменю та пшениці.
  • Якщо день видався морозним і ясним – весь січень буде погожим та малосніжним.
  • Почути гучне каркання ворон – до затяжних хуртовин та посилення холодів.
  • Сніг лежить на полях великими кучугурами – літо буде вологим, але теплим.

У народі день святої Юліани (Уляни) вважався особливим для жінок. Дівчата цього дня збиралися разом для рукоділля, готуючи посаг та вірячи, що свята покровителька допоможе їм у виборі доброї долі.

Читайте також:

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
26 листопада, 23:00
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада, 00:00
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:00
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
30 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
2 грудня, 22:00
Глава держави подякував воїнам за захист України
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
4 грудня, 13:00
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня, 00:00
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 грудня, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію
У Тернополі кондитерка виготовляє з шоколаду пельмені
У Тернополі кондитерка виготовляє з шоколаду пельмені
Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку
Коли українські біженці повернуться додому? Прогноз Нацбанку
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
«Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева
«Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua