Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва

21 грудня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліани. Це свято присвячене подвигу юної дівчини, яка обрала вірність Господу понад земне багатство та життя, продемонструвавши потужну силу християнського духу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Юліани Нікомидійської

21 грудня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліани, яка постраждала за віру на початку IV століття. Вона була донькою знатного язичника в Нікомидії, проте таємно прийняла християнство. Коли настав час виходити заміж за багатого сенатора-язичника, Юліана поставила умову: вона погодиться на шлюб лише у разі, якщо наречений прийме віру в Христа.

Розлючений батько та ображений наречений піддали дівчину жорстоким катуванням. Згідно з житієм, Юліана виявила неймовірну стійкість: Господь зцілював її рани після кожної тортури. Бачачи такий потужний прояв Божої сили, сотні людей у Нікомидії відкрито оголосили себе християнами і були страчені разом із нею. Свята Юліана прийняла мученицьку смерть через усікновення мечем, залишившись в історії Церкви символом дівочої чистоти та непохитної віри.

Молитви дня

О, свята мученице Юліано, ти, що заради Христа відкинула земні почесті та мужньо терпіла страждання! Поглянь на нас, грішних, що звертаються до твого заступництва. Моли Милостивого Бога, щоб Він подав нам потужну віру, зміцнив нас у боротьбі зі спокусами та дарував чистоту думок і вчинків. Нехай твій приклад надихає нас на життя праведне. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають визначити характер майбутньої зими та врожаю:

Якщо на деревах з'явився потужний іній – наступного літа чекайте на багатий врожай ячменю та пшениці.

Якщо день видався морозним і ясним – весь січень буде погожим та малосніжним.

Почути гучне каркання ворон – до затяжних хуртовин та посилення холодів.

Сніг лежить на полях великими кучугурами – літо буде вологим, але теплим.

У народі день святої Юліани (Уляни) вважався особливим для жінок. Дівчата цього дня збиралися разом для рукоділля, готуючи посаг та вірячи, що свята покровителька допоможе їм у виборі доброї долі.