Посівний календар на січень 2026: зимовий догляд за садом та городом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Посівний календар на січень 2026: зимовий догляд за садом та городом
колаж: glavcom.ua

Актуальний календар для городників та садівників на другий місяць зими

У розпал зими садівники та городники концентруються на захисті рослин від суворих морозів та вирощуванні зелені в домашніх умовах. Січневі дні можуть принести потужні хуртовини, які створюють надійний сніговий щит для ґрунту, але водночас вимагають пильності від господаря.

«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на січень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб допомогти вам ефективно спланувати роботу в саду та вдома.

Сприятливі та несприятливі дні у січні

Січень вимагає особливої уваги до захисту саду від екстремальних температур та гризунів. Важливо регулярно перевіряти стан укриття рослин, особливо коли спостерігається ожеледь або сильний вітер.

  • Сприятливі дні для зимових робіт та догляду за рослинами: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 січня.
  • Несприятливі дні для будь-яких робіт: 8, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30 січня.

У цей період критично важливо стежити за сніговим покривом, який захищає коріння від вимерзання. Січень також ідеальний час для вирощування вітамінної зелені на підвіконні.

Місячний посівний календар на січень 2026

Посівний календар на січень 2026: зимовий догляд за садом та городом фото 1

Спираючись на цей календар, ви зможете оптимально розподілити свої сили між захистом зимового саду та доглядом за кімнатними культурами.

Посівний календар на січень 2026 – таблиця

 Овочі до столу та на зберігання
Томати 4-5, 12-13, 21-23, 31
Перець солодкий 4-5, 12-13, 21-23, 31
Баклажани 4-5, 12-13, 21-23, 31
Селера 1-3
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 2-3, 4-7, 17-20, 27-28

Місячний календар садівника-городника на січень 2026

  • 1–3 січня: Перші дні року підходять для перевірки стану льохів та сховищ. 3 січня будьте обережні з інструментами.
  • 4–5 січня: Сприятливі дні. Можна починати вигонку цибулі на перо та посів мікрозелені. В саду варто провести снігозатримання навколо молодих дерев.
  • 6–8 січня: 6–7 січня присвячуємо плануванню весняних посадок. 8 січня – несприятливий день, краще утриматися від маніпуляцій із рослинами.
  • 9–11 січня: 9 січня – чудовий час для посіву на розсаду квітів із довгим періодом вегетації (наприклад, еустоми). 10–11 січня – несприятливий період, обмежтеся лише необхідним поливом.
  • 12–13 січня: Сприятливі дні. Гарний час для підживлення кімнатних рослин та обробки їх від шкідників, якщо повітря вдома занадто сухе.
  • 14–16 січня: Несприятливі дні. У цей період рослини дуже вразливі, тому пересадки чи обрізку краще відкласти. Можна зайнятися ремонтом садового інвентарю.
  • 17–21 січня: Час для ревізії насіннєвого фонду та підготовки ґрунтових сумішей для лютневих посівів.
  • 22–23 січня: Сприятливі дні. Підходящий момент для поливу та догляду за зимовим городом на підвіконні. В саду перевіряємо, чи не пошкодили дерева потужні морози.
  • 24–26 січня: Несприятливий період. Утримайтеся від активних робіт із ґрунтом. Займіться плануванням сівозміни на майбутній сезон.
  • 27–28 січня: Сприятливі дні. Найкращий час для догляду за кімнатними квітами: можна протирати листя, розпушувати землю в горщиках.
  • 29–31 січня: 29–30 січня – несприятливі дні, час спокою. 31 січня можна знову повертатися до активного догляду за садом та домашніми рослинами.

Крім того, у розпал зими необхідно зосередитися на таких роботах, як:

  • регулярна перевірка зимових укриттів;
  • захист саду від гризунів (зайців та мишей);
  • вирощування свіжої зелені на підвіконні (шпинат, салат, кріп);
  • ремонт та чищення садового інструменту перед сезоном;
  • очищення гілок від важкого снігу після потужних снігопадів.

Особливу увагу приділіть стану кімнатних рослин, адже в січні вони часто страждають від сухого повітря та нестачі світла.

Читайте також:

Посівний календар на січень 2026: зимовий догляд за садом та городом
Посівний календар на січень 2026: зимовий догляд за садом та городом
