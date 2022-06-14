Євросоюз визнав українські водійські посвідчення

В МВС розповіли, які документи необхідні для обміну водійського посвідчення

Україна почала видавати водійські посвідчення європейського зразка

Українські водійські посвідчення адаптовані до документів Європейського Союзу. Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, обміняти своє посвідчення на документ нового зразка можна у сервісних центрах МВС.

«Головний сервісний центр МВС України продовжує працювати для покращення життя українців, зокрема, залучаючи європейський досвід. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МВС, наразі замість піктограм на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені. Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78».

Щоб отримати документ європейського зразка, необхідно обміняти своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати:

паспорт;

копію ІПН;

посвідчення водія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сервісні центри МВС відновили прийом практичних іспитів на категорію «В». Усі маршрути погоджені із військовими адміністраціями.

Також раніше уряд дозволив керувати вантажними автомобілями в Україні і без набуття відповідної категорії.

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