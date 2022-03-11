Оперативні дані з фронту. На яких містах зосереджені російські війська

На Волині зберігається загроза здійснення диверсій на об’єктах військової та цивільної інфраструктури

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Головними напрямами зосередження зусиль противника залишаються Київ та Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя. Ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по містах, що в глибині території України – Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Противник, зазнавши втрат в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, зупинений, намагається закріпитись, змушений робити це на невигідних рубежах. На Донецькому напрямку, в ході жорстких бойових дій захисники України дали відсіч ворогу, темп наступу загарбників сповільнений.

Триває формування резервів противника та перекидання їх до районів ведення бойових дій на території України.

Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямках.

На Поліському напрямку окупанти не проводять активних наступальних дій. Здійснюють заходи з відновлення боєздатності підрозділів.

Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони, противнику були нанесені значні втрати, що змусило його відступити з раніше захоплених населених пунктів Київської області.

На Сіверському напрямку активні наступальних дії з боку противника не проводяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти і провів розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково здійснює блокування Харкова з півночі. Проводить перегрупування військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають. Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.

Нагадаємо, Росія випустила по Україні 328 ракет типу «Іскандер» і «Калібр».

Із початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових. Також ліквідовано та виведено з ладу 1165 бойових броньованих машин ворога, 558 автомобільної техніки, 353 танка, 125 артилерійських систем, 83 гелікоптера, 57 літаків.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Керівник розвідки США Вільям Бьорнс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні у Путіна немає.

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