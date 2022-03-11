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    Українці створили мультфільм про Івана та Миколу у відповідь на російську пропаганду

    Українці створили мультфільм про Івана та Миколу у відповідь на російську пропаганду
    фото: скріншот із відео

    Героями мультика стали все ті ж хлопчики Ваня і Микола, яких в Російській Федерації охрестили «друзями»

    1+1 Media та Film.UA створили мультфільм Добро завжди перемагає. За допомогою мультика автори просто й доступно пояснили всю суть війни Росії проти України.

    Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджає РФ, зокрема дітям. Анімаційний фільм буде зрозумілим дітям з трьох років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.

    Теги: Росія окупанти пропаганда війна українці мультфільм Україна
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    Українці створили мультфільм про Івана та Миколу у відповідь на російську пропаганду