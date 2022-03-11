Українці створили мультфільм про Івана та Миколу у відповідь на російську пропаганду

Героями мультика стали все ті ж хлопчики Ваня і Микола, яких в Російській Федерації охрестили «друзями»

1+1 Media та Film.UA створили мультфільм Добро завжди перемагає. За допомогою мультика автори просто й доступно пояснили всю суть війни Росії проти України.

Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджає РФ, зокрема дітям. Анімаційний фільм буде зрозумілим дітям з трьох років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.