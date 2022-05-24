Дорожній знак «Нах*й, знов нах*й і до Росії нах*й» продадуть на аукціоні

Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування)

Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування)

Взяти участь в аукціоні зможуть всі охочі, треба лише зареєструватись

Незабаром, 2 червня, на благодійному онлайн-аукціоні буде виставлено на продаж відомий дорожній знак «Нах*й, знов нах*й і до Росії нах*й».

Як повідомляється на сайті «Прозорро.Продажі», стартова ціна за лот 50 тисяч гривень або $1,5 тисячі.

Відзначимо, що «Прозорро.Продажі» – це система онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна. Це державне підприємство, що знаходиться у державній власності, належить та управляється Міністерством економіки.

У поясненні до лоту йдеться, що у лютому 2022 року російські окупанти розпочали повномасштабне і неспровоковане вторгнення в Україну. Росіяни не орієнтувалися на місцевості та намагалися атакувати інфраструктурні обʼєкти, міста та села з допомогою застарілих карт 80-90-х років минулого століття. Тож українці вирішили «допомогти» та вказали шлях у вже відомому напрямку. На початку війни більшість інформаційних знаків було демонтовано, натомість орієнтир для окупанта сформувався в єдиний дорожний вказівник – «Нах*й, знов нах*й і до Росії нах*й».

Знак став ще одним символом війни та боротьби українців з агресорами, за який сьогодні можна позмагатися на аукціоні. До аукціону запропоновано лише один такий знак і його масовий продаж не планується.

Новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці (окрім доріг загального користування). Взяти участь в аукціоні з продажу знаку зможуть всі охочі. Для цього потрібно зареєструватися для участі до 18:00 1 червня за посиланням.

Усі зареєстровані учасники отримають посилання на аукціон у день його проведення. Усі кошти, зібрані за підсумками аукціону, будуть спрямовані на спеціальний рахунок в Національний банк України на потреби ЗСУ. Інформація про учасників аукціону, а також підтвердження оплати за лот будуть опубліковані на сайті «Прозорро.Продажі».

За підсумками благодійних аукціонів, які Прозорро.Продажі запустили у березні 2022 року, вдалося зібрати та скерувати на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби 4,4 млн гривень.