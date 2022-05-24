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    Google подарує 43 тис. ноутбуків українським вчителям

    43 тисячі ноутбуків отримають українські вчителі від Google - Google подарує 43 тис. ноутбуків українським вчителям
    43 тисячі ноутбуків отримають українські вчителі від Google
    фото з відкритих джерел

    Освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google

    Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від компанії Google. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

    «Зараз тисячі шкіл постраждали від бомбардувань, багато родин вимушено покинули свої домівки. Та навіть у таких умовах вчителі героїчно продовжують навчальний процес та проводять уроки онлайн. Вмикаються в зуми та надсилають учням завдання з бомбосховищ», зазначає міністр.

    Федоров зазначає, що нещодавно Мінтрансформації та Міносвіти України домовились про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тисяч ноутбуків Chromebook для викладачів.

    «Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання. Партнерами проєкту виступають ЮНЕСКО», додає міністр.

    Крім цього, освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

    Раніше повідомлялось, що Компанія Google виділила $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації про війну в Україні.

    Крім того, Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ. Компанія відключила і можливість платежів з Росії.

    Також Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні. Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Google подарує 43 тис. ноутбуків українським вчителям