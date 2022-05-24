Google подарує 43 тис. ноутбуків українським вчителям

Освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google

Українські вчителі отримають 43 тисячі ноутбуків від компанії Google. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Зараз тисячі шкіл постраждали від бомбардувань, багато родин вимушено покинули свої домівки. Та навіть у таких умовах вчителі героїчно продовжують навчальний процес та проводять уроки онлайн. Вмикаються в зуми та надсилають учням завдання з бомбосховищ», – зазначає міністр.

Федоров зазначає, що нещодавно Мінтрансформації та Міносвіти України домовились про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тисяч ноутбуків Chromebook для викладачів.

«Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання. Партнерами проєкту виступають ЮНЕСКО», – додає міністр.

Крім цього, освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

Раніше повідомлялось, що Компанія Google виділила $10 млн на протидію поширенню недостовірної інформації про війну в Україні.

Крім того, Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ. Компанія відключила і можливість платежів з Росії.

Також Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні. Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв.



