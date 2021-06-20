Шмигаль пообіцяв безпаперовий документообіг до кінця року

Раніше Зеленський обіцяв ввести режим paperless до Дня незалежності

Кабінет Міністрів України продовжує активну роботу з цифровізації державних послуг, аби виконати доручення президента Володимира Зеленського й завершити цей процес до кінця поточного року. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Україна стала ще на крок ближчою до режиму «без паперу». Президент Володимир Зеленський поставив завдання вже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, аби жодна установа не змогла вимагати паперову довідку в українців. Цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Уряд продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, аби будь-який документ чи довідку можна було отримати в «Дії», – написав урядовець.

До речі, у жовтні 2019 року парламент ухвалив закон про запровадження електронного документообігу. Ним передбачалося, що подані законопроєкти створюються в єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради, та подаються у формі оригіналів електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Пропозиції, поправки та висновки до законопроєктів подаються до Апарату ВР або безпосередньо до комітету чи до ТСК, які визначені головними з їх підготовки, в єдиній автоматизованій системі.

Втім, у липні 2020 року нардепи підтримали законопроєкт про відтермінування е-документообігу у ВР. Його введення перенесли з першого для роботи четвертої сесії на перший день роботи п’ятої сесії ВР дев’ятого скликання, яка мала розпочатися 2 лютого 2021 року.

Проте уже 26 січня депутати ухвалили в цілому проєкт закону про внесення змін до законодавства щодо відтермінування електронної форми документообігу у Раді. Проєкт закону передбачає, що до першого дня сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом Верховної Ради України, створюватимуться в паперовій або електронній формі.

Згодом президент Володимир Зеленський заявляв, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.

До слова, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття «електронна публічна послуга». Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг.