В опорних лікарнях Києва закінчилися «ковідні» місця – лікар

Деякі клініки розміщують хворих в резервних зонах

В головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця. Про це пише лікар-радіолог КНП «Київська міська клінічна лікарня №12» Дмитро Левінський на своїй сторінці у Facebook.

«Поздоровляю, панове кияни. Місць в опорних лікарнях не лишилося. В нашій лікарні, наприклад, вже почали класти хворих у чисті зони (для персоналу та резерв під екстренку)», – зокрема пише він.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, протягом минулої доби у столиці було виявлено 1121 нового хворого, до лікарень столиці шпиталізували 291 пацієнта.

Учора, 16 березня, Київський міський голова звернувся до Кабінету міністрів з проханням посилити обмеження у «помаранчевої» зоні карантину. Зазначимо, зараз Київ знаходиться в «помаранчевій» зоні карантину, яка є зоною ризику перед введенням локдауну.

Також Віталій Кличко зазначив, що в нинішній ситуації проведення матчу Ліги Європи у Києві може стати «другим Буковелем». У четвер, 18 березня, в Києві запланований матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким «Шахтарем» і італійською «Ромою». За словами Кличка, його планують відвідати близько 35 тисяч осіб, які приїдуть у Київ з усієї України.

Крім того, стало відомо, що керівництво міста ухвалило рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

Раніше стало відомо, що у двох великих столичних приватних клініках закінчились місця для хворих на Covid-19.