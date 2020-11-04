Штаб Байдена назвав заяву Трампа про перемогу обурливою і безпрецедентною

Демократи заявили, що Дональд Трамп особисто не вирішує результат виборів

За словами представниці штабу Байдена Джейн О'Меллі Діллон, заява Трампа є зазіханням на права громадян США вільно обирати владу.

«Дональд Трамп не вирішує результат цих виборів. Джо Байден не вирішує результат цих виборів...Американський народ вирішує результат цих виборів. І демократичний процес повинен і триватиме до логічного завершення», - цитує О'Меллі Діллон The Hill.

Вона додала, що штаб Байдена готовий боротися з Трампом у суді, якщо він домагатиметься зупинки підрахунку голосів, і висловила впевненість, що вибори завершаться обранням Джо Байдена президентом.

4 листопада Трамп поспішив оголосити про свою перемогу на виборах, незважаючи на своє відставання у голосах Колегії виборників.

Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

За даними Fox News, Байден вже має 238 голосів виборників, а Дональд Трамп - 213. Для перемоги необхідно заручитися підтримкою 270 виборників.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.