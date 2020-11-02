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    У світі

    Вибори у США: Байден лідирує за результатами дострокового голосування

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    Трамп лідирує серед тих, хто планує голосувати в день виборів: за нього готові проголосувати 69% опитаних, тоді як за Байдена &ndash; тільки 27% - Вибори у США: Байден лідирує за результатами дострокового голосування
    Трамп лідирує серед тих, хто планує голосувати в день виборів: за нього готові проголосувати 69% опитаних, тоді як за Байдена – тільки 27%

    За даними національних соціологічних опитувань, Байден набирає в середньому 52% голосів, Трамп – 43%

    Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує серед виборців, які вже проголосували за процедурою дострокового голосування.

    Про це свідчать дані опитування, проведеного телеканалом CBS News.

    Байдена підтримало 66% із більше ніж 90 млн американців, які вже проголосували достроково. 32% респондентів проголосували за чинного президента США Дональда Трампа.

    Однак Трамп лідирує серед тих, хто планує голосувати в день виборів: за нього готові проголосувати 69% опитаних, тоді як за Байдена – тільки 27%.

    За даними національних соціологічних опитувань, Байден набирає в середньому 52% голосів, Трамп – 43%, пише CNN.

    Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

    Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    США президент дебати
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