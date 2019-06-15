Штаб ООС оприлюднив деталі обстрілу Мар'їнки російською артилерією (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Окупанти застосували ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема два осколково-фугасних снаряди

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації житлового будинку в місті Мар’їнка Донецької області.

Мобільна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Марʼїнка, що на Донеччині.

У п’ятницю, 14 червня, близько 5 ранку, збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Олександрівка здійснили обстріл міста Марʼїнка, застосувавши ствольну артилерію калібру 122 мм, зокрема два осколково-фугасних снаряди. Внаслідок влучання двох снарядів суттєво пошкоджено житловий будинок, який, за оцінкою спеціалістів, відновленню будова не підлягає.

Окрім того, під час жахливого обстрілу, в будинку знаходилася родина. Це дідусь, чоловік та дружина, донька та племінниця, а також двоє онуків – дворічний хлопчик та восьмирічна дівчинка. Внаслідок забороненого Мінськими домовленостями озброєння, члени родини, серед і яких маленька дівчинка Варвара, зазнали поранень різних ступенів важкості.

Зазначені факти свідчать про свідоме порушення збройними формуваннями РФ всіх можливих принципів гуманітарного права. Зазіхаючи на життя українців, вони демонструють свою бездушність, байдужість, зневагу та ненависть до мирних жителів Донеччини та Луганщини. Своїми ворожими діями вони вкотре доводять своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

Як повідомлялось, Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський провів зустріч із членом наглядової ради «Атлантичної ради» генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру «Атлантичної ради» паном Джоном Хербстом. Членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі. Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей.