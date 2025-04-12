Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

скриншот з відео

РФ з початку війни втратила 10591 танк

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 930250 (+1240) осіб,

танків ‒ 10591 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,

артилерійських систем – 25092 (+49) од,

РСЗВ – 1362 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),

крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,

спеціальна техніка ‒ 3798 (+0) од.

Активність флоту окупантів станом на 12 квітня

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – вісім суден, з них шість суден продовжили рух з протоки Босфор.

Як відомо, триває 1144-й день повномасштабної війни в Україні.