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Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10591 танк
скриншот з відео

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 930250 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 10591 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од,
  • артилерійських систем – 25092 (+49) од,
  • РСЗВ – 1362 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1127 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3798 (+0) од.
Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 12 квітня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них шість суден продовжили рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 12 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Як відомо, триває 1144-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб ворог

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