Twitch і Snapchat також заблокували акаунти Трампа

У соціальній мережі відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа й атаки на демократичні інститути»

Соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Hill.

«Ми можемо підтвердити, що в середу ми заблокували аккаунт Snapchat президента Трампа», – заявили в Snapchat.

У соціальній мережі відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа й атаки на демократичні інститути».

У своєму коментарі для видання Axios представник стрімінгової платформи Twitch також підтвердив блокування аккаунта Трампа. За його словами, соцмережа хоче «захистити суспільство від використання платформи з метою розпалити ненависть».

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.