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    Twitch і Snapchat також заблокували акаунти Трампа

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    У соціальній мережі відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа й атаки на демократичні інститути»

    Соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

    Про це повідомляє The Hill.

    «Ми можемо підтвердити, що в середу ми заблокували аккаунт Snapchat президента Трампа», – заявили в Snapchat.

    У соціальній мережі відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа й атаки на демократичні інститути».

    У своєму коментарі для видання Axios представник стрімінгової платформи Twitch також підтвердив блокування аккаунта Трампа. За його словами, соцмережа хоче «захистити суспільство від використання платформи з метою розпалити ненависть».

    Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

    На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

     Читайте також: 
    Теги: США Дональд Трамп Facebook соціальні мережі
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