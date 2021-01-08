Twitch і Snapchat також заблокували акаунти Трампа
У соціальній мережі відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа й атаки на демократичні інститути»
Соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє The Hill.
«Ми можемо підтвердити, що в середу ми заблокували аккаунт Snapchat президента Трампа», – заявили в Snapchat.
У соціальній мережі відзначили, що рішення прийнято через «риторику Трампа й атаки на демократичні інститути».
У своєму коментарі для видання Axios представник стрімінгової платформи Twitch також підтвердив блокування аккаунта Трампа. За його словами, соцмережа хоче «захистити суспільство від використання платформи з метою розпалити ненависть».
Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.
На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.
Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.