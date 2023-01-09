Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС у Києві

Інформація у ЗМІ про місце проведення саміту до останнього часу різнилася

Саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві, це підтвердив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише DW.

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За словами кореспондента DW, Швеція, яка зараз головує в ЄС,офіційно підтвердила, що саміт Україна-Євросоюз пройде в Києві. Раніше було підтверджено, що спільний саміт відбудеться 3 лютого.

До слова, днями у Європейському Союзі заявили, що поки що не підтверджують, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві, а не Брюсселі, як це анонсувала українська сторона. Про це повідомляє DW із посиланням на неназваного чиновника Євросоюзу.

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До слова, за повідомленням Reuters, запланований саміт Україна-ЄС має відбутися 3 лютого 2023 року в Брюсселі, президент України Володимир Зеленський вже отримав на нього запрошення.

Згодом пресслужба Офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн повідомила, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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