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Швеція готує нову допомогу Україні: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швеція готує нову допомогу Україні: деталі
фото ілюстративне

У минулому уряд Швеції надавав Україні пакет підтримки, спрямований на протиповітряну оборону

Шведські електромережі хочуть передати в Україні матеріали, які є корисними для відновлення енергопостачання. Про це повідомили у шведському уряді. 

«Росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення та намагається вивести з ладу українську електроенергетику. У минулому уряд надавав пакет підтримки, спрямований на протиповітряну оборону, який зміцнює здатність України захищатися від нападів, наприклад, на енергетичну систему. Нинішня підтримка сприяє реконструкції системи електроенергії. Разом ця підтримка забезпечує захист суспільства», – заявив міністр енергетики та промисловості Ебба Буш.

Зазначається, що кілька фірм енергетичної галузі Швеції готові надати такі матеріали. Одна з них – Svenska kraftnät.

В уряді наголошують, що восени енергетичні системи України зазнали значних руйнувань під час російських атак. Є велика потреба в матеріалах для ремонту систем та забезпечення населення енергією. 

Раніше повідомлялося, що відновлення України має базуватись на новій «зеленій» електроенергії.

До слова, Швеція очолила Раду Євросоюзу. Як зміниться підтримка України читайте тут.

Теги: Швеція Україна війна росія окупанти електроенергія

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