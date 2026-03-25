Україна – Швеція: де та коли дивитися гру плейоф Чемпіонату світу з футболу

У четвер, 26 березня 2026 року, національна збірна України з футболу проведе надважливий поєдинок у півфіналі відбірного плейоф до Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Суперником «синьо-жовтих» стане збірна Швеції.

Де дивитися гру Україна – Швеція

Матч Україна – Швеція відбудеться в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Матчі збірної України у плейоф відбору на Чемпіонат світу покаже медіасервіс Megogo.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх «Megopack». Також матч буде доступний безплатно на телеканалі «Megogo Спорт» в етері Т2 і кабельних мережах.

Шлях України до Чемпіонату світу

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
