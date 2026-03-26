Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної

Плейоф відбору до Чемпіонату світу. Поєдинок «синьо-жовтих» суперників стане окрасою кваліфікаційного мінітурніру

Національна команда Швеції – перший виклик для збірної України з футболу в плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Презентація скандинавської збірної – в матеріалі «Главкома».

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року в іспанській Валенсії. Поєдинок прийме арена «Сьюдад де Валенсія». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Від суперника збірної України так і віє казковістю. Традиційне прізвисько шведських команд – «Тре Крунур» («Три корони») – покликане нагадувати про часи давніх богів, воєвод і царів. Очікування ж турнірних див неабияк підживило призначення на посаду головного тренера восени торік англійця Грема Поттера – однофамільця, мабуть, найзнаменитішого на планеті чарівника з книжкових сторінок.

У четвер увечері українські «синьо-жовті» вийдуть на поле проти команди, яка перебуває у непростій кадровій ситуації. Та в складі «Тре Крунур» можна відшукати не тільки слабкі, а й сильні сторони.

Грем Поттер повинен продемонструвати тренерську магію фото: SvFF

Склад збірної Швеції

Воротарі: Мелькер Ельборг («Сандерленд»), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Ноель Тернквіст («Комо»),

Захисники: Габріель Гудмундссон («Лідс»), Ісак Гін («Аталанта»), Герман Йоханссон («Даллас»), Віктор Ліндельоф («Астон Вілла»), Густав Лагербільке («Брага»), Карл Старфельт («Сельта»), Елліот Струд («М'єльбю»), Даніель Свенссон («Боруссія» Д),

Півзахисники та нападники: Таа Алі («Мальме»), Ясін Аярі («Брайтон»), Руні Бардагжі («Барселона»), Лукас Бергваль («Тоттенгем»), Ентоні Еланга («Ньюкасл»), Віктор Йокерес («Арсенал»), Єспер Карлстрьом («Удінезе»), Гуго Ларссон («Айнтрахт» Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАІС), Густав Нільссон («Брюгге»), Беньямін Нюгрен («Селтік»), Ерік Сміт («Санкт-Паулі»), Маттіас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенелі («Юніон»), Вілліот Сведберг («Сельта»).

Воротарі, або Перегони «кульгавих» і дешевих

Виклики для тренерського штабу збірної Швеції розпочинаються з останнього рубежу. «Тре Крунур» ще наприкінці минулого року втратили основного голкіпера – одноклубника українського захисника Максима Таловєрова з англійського «Сток Сіті» Віктора Юханссона. Його б міг підстрахувати Рубен Ульсен, але ветеран побив горщики з попереднім керманичем національної команди Йоном-Далем Томассоном і завершив міжнародну кар'єру.

Довелося Поттеру брати кіперів із категорії «хоч когось». З трьох запрошених на матч із Україною голкіперів двоє воротарів не мають ігрової практики у своїх клубах. Ноель Тьорнквіст сидить на лаві запасних в італійському «Комо», а Мелкер Ельборг – в англійському «Сандерленді». Опцією для Поттера залишився місцевий Крістоффер Нордфельдт. У свої 36 він є основним в АІКу з Гьотеборга, та за збірну не грав із 2021 року.

Що й казати, коли ринкова вартість (тут і далі трансферні вартості гравців вказані згідно з даними ресурсу Transfermarkt) досвідченого воротаря «аж» 175 тис. євро. Тьорнквіст та Ельборг вдвох коштують 5 млн євро. Утім, Поттер зробить ставку на досвід. Керманич «Тре Крунур» публічно анонсував появу Нордфельдта в старті на збірну України.

Оборонці: коли 2+2 дає п'ять

У цій лінії шведів розпочинаються цікавинки. У двох прем'єрних поєдинках на чолі скандинавської збірної використовував нині консервативну схему 4-4-2. Та з огляду на величезне значення поєдинку проти команди Сергія Реброва в місцевій пресі почали циркулювати чутки про можливу появу п'ятьох оборонців.

Такий перехід не тільки складний для відпрацювання в умовах обмеженого часу. Фахівець, який задумав грати з подібними формаціями повинен, користуючись геополітичною термінологією, «мати карти». Отже, кадрове питання виходить на перший план. Поттер залишився без двох правих оборонців, які б могли бігати від прапорця до прапорця – Еміль Гольм («Ювентус») і Еміль Крафт («Ньюкасл») давно перебувають в лазареті. А серед виконавців, викликаних на березневий цикл, взагалі немає тих, для кого ця позиція була би рідною.

Найімовірніше, на правому фланзі оборони з'явиться ветеран Віктор Ліндельоф (6 млн євро). Центрбек із багатющим досвідом виступів на Туманному Альбіоні свідомо чи несвідомо зробить схему Поттера як мінімум гібридною – при обороні власних воріт Ліндельоф тяжітиме до центральної зони, а на його місце флангом опускатиметься, наприклад, Ентоні Еланга (40 млн євро). Останній за сезон у складі «Ньюкасла» вже звик до подібних трюків тамтешніх тактиків. Отже, вочевидь, Швеція вийде з чотирма оборонцями.

Зате ліворуч тренерський штаб має дві сильні фігури. Габріель Гудмундссон (20 млн євро) борознить «бровку» в англійському «Лідсі», а Даніель Свенссон (22 млн євро) займається тим же в дортмундській «Боруссії». Схожі за характеристиками виконавці приблизно одного рівня могли би викликати головний біль. Та Поттер, найімовірніше, ухвалить Соломонове рішення – гратимуть обидва. Свенссон стане хавбеком, а Гудмундссон страхуватиме його глибше.

На два місця в центрі оборони залишається аж п'ять кандидатів. Та насправді великої інтриги очікувати не слід. Принаймні центрбек «Аталанти» з Бергамо Ісак Гін (22 млн євро) повинен вийти в старті. А от компанію йому складе хтось з представників Швеції у піренейських чемпіонатах – Карл Старфельт із «Сельти» з іспанського Віго (5 млн євро) або Густав Лагербільке («Брага», 6 млн євро). А от Ерік Сміт із німецького «Санкт-Паулі» поїхав до Валенсії туристом. До речі, всі центрбеки шведської збірної – правоногі. На відміну від України, тамтешні фанати та оглядачі такими дрібницями не переймаються.

Грем Поттер може покластися на Ісака Гіна фото: SvFF

Півзахисники: ремісники в полоні схеми

У класичній схемі 4-4-2 надзвичайно важлива роль відведена центральним півзахисникам. Тут немає розподілу на захисного й атакувального хавбеків, а учасники дуету повинні вміти на полі все – відбирати та віддавати м'яч, «читати» гру суперників, розганяти атаки команди. З цієї причини навряд із перших хвилин з'явиться півзахисник італійського «Удінезе» Єспер Карлстрьом (4 млн євро). Він надто орієнтований на оборону.

Зате цілком під профайл центрхава підпадають Гуго Ларссон із франкфуртського «Айнтрахта» (32 млн євро) та Ясін Аярі («Брайтон», 30 млн євро). Нав'язати конкуренцію їм повинен був Лукас Бергваль із лондонського «Тоттнема» (40 млн євро). Утім, через травму щиколотки він пропустив два місяці та лише нещодавно повернувся на поле. Натомість Маттіас Сванберг («Вольфбсург», 9 млн євро) і Бесфорт Зенелі з бельгійського «Юніона» (4,5 млн євро), вочевидь, будуть запасними.

На флангах повинні з'явитися згадані раніше Еланга та Свенссон. Якщо в них виникнуть якісь проблеми або тренерський штаб матиме інші задуми, то шанси з'являться в інших гравців. На флангах можуть зіграти ще з півдесятка виконавців, але навряд усі задовольнять вимоги Поттера. Ті ж Вілліот Сведберг із «Сельти» (15 млн євро), вундеркінд іспанської «Барселони» Руні Бардагжі (15 млн євро) та Беньямін Нюгрен із шотландського «Селтіка» (10 млн євро) надто орієнтовані на атаку. А от Таа Алі («Мальме», 1 млн євро ) та Густав Лундгрен (ГАІС, 1,3 млн євро) банально слабші за інших.

Нападники: самотній Віктор чекає Александера

Ідея грати в два форварди – не якась збочена забаганка Поттера. Він дивиться у завтрашній день. Це зараз під рукою в тренера лише один форвард із приставкою «топ». Та насправді в цьому поколінні збірної Швеції таких нападників двоє. Александер Ісак із англійського «Ліверпуля» лише повертається до тренувань після перелому ноги, тож «Тре Крунур» навесні не допоможе.

Зате Віктор Йокерес («Арсенал», 65 млн євро) підходить до поєдинку проти збірної України в хорошій формі. Він втратив у результативності після переходу з лісабонського «Спортінга». Та цей розвиток подій був доволі очікуваним. Однак, у Лондоні він додав в інших аспектах. Йокерес не просто чекає точної передачі в ноги, голову чи корпус від партнерів по команді, а дошкуляє оборонцям суперника нестандартними ходами без м'яча. Інакше в «Арсеналі» Мікеля Артети швед угорського походження не грав би. Хоч розпочинав у лавах «канонірів» важко, та тишком-нишком 16 м'ячів за команду в усіх турнірах цього сезону уже оформив.

Віктор Йокерес – головна зірка збірної Швеції, яка гратиме проти України фото: Bildbyran

Інтрига зберігається щодо партнера Йокереса в атаці за відсутності Ісака. Найпривабливішими виглядають шанси Нюгрена. Так, він не чистий форвард. Та після переїзду на Британські острови продовжив забивати тепер у складі «Селтіка». За шотландський гранд після Нового року нападник забив дев'ять м'ячів у різних турнірах і принаймні тимчасово замінити травмовану зірку «Ліверпуля» готовий.

Орієнтовний склад збірної Швеції

Нордфельдт – Ліндельоф, Гін, Старфельт (Лагербільке), Гудмундссон – Свенссон – Еланга, Ларссон, Аярі, Свенссон – Йокерес, Нюгрен

Прогнозований склад Швеції (у схемі 4-4-2) інфографіка: buildlineup.com

Пряма мова замість резюме

Поттер вирішив не стелити соломку заздалегідь. Кивати на кадрові проблеми англійський фахівець не звик. Натомість він розписався у компліментах гравцям, яких викликав на поєдинок проти України.

«Сама гра дасть відповідь, чиї проблеми зі складом виявляться більш болісними. Проте я волію акцентувати увагу на тих виконавцях, які зараз є в моєму ростері, адже це справді висококласні футболісти. Команда готова, і наше завдання на завтра – забезпечити потрібний підсумок», – заявив тренер.

Антон Федорців, «Главком»