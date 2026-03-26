Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Швеції ще не перемагала українців на офіційному рівні
фото: TT

Плейоф відбору до Чемпіонату світу. Поєдинок «синьо-жовтих» суперників стане окрасою кваліфікаційного мінітурніру

Національна команда Швеції – перший виклик для збірної України з футболу в плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Презентація скандинавської збірної – в матеріалі «Главкома».

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року в іспанській Валенсії. Поєдинок прийме арена «Сьюдад де Валенсія». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Від суперника збірної України так і віє казковістю. Традиційне прізвисько шведських команд – «Тре Крунур» («Три корони») – покликане нагадувати про часи давніх богів, воєвод і царів. Очікування ж турнірних див неабияк підживило призначення на посаду головного тренера восени торік англійця Грема Поттера – однофамільця, мабуть, найзнаменитішого на планеті чарівника з книжкових сторінок.

У четвер увечері українські «синьо-жовті» вийдуть на поле проти команди, яка перебуває у непростій кадровій ситуації. Та в складі «Тре Крунур» можна відшукати не тільки слабкі, а й сильні сторони.

Грем Поттер повинен продемонструвати тренерську магію
фото: SvFF

Склад збірної Швеції

Воротарі: Мелькер Ельборг («Сандерленд»), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Ноель Тернквіст («Комо»),

Захисники: Габріель Гудмундссон («Лідс»), Ісак Гін («Аталанта»), Герман Йоханссон («Даллас»), Віктор Ліндельоф («Астон Вілла»), Густав Лагербільке («Брага»), Карл Старфельт («Сельта»), Елліот Струд («М'єльбю»), Даніель Свенссон («Боруссія» Д),

Півзахисники та нападники: Таа Алі («Мальме»), Ясін Аярі («Брайтон»), Руні Бардагжі («Барселона»), Лукас Бергваль («Тоттенгем»), Ентоні Еланга («Ньюкасл»), Віктор Йокерес («Арсенал»), Єспер Карлстрьом («Удінезе»), Гуго Ларссон («Айнтрахт» Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАІС), Густав Нільссон («Брюгге»), Беньямін Нюгрен («Селтік»), Ерік Сміт («Санкт-Паулі»), Маттіас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенелі («Юніон»), Вілліот Сведберг («Сельта»).

Воротарі, або Перегони «кульгавих» і дешевих

Виклики для тренерського штабу збірної Швеції розпочинаються з останнього рубежу. «Тре Крунур» ще наприкінці минулого року втратили основного голкіпера – одноклубника українського захисника Максима Таловєрова з англійського «Сток Сіті» Віктора Юханссона. Його б міг підстрахувати Рубен Ульсен, але ветеран побив горщики з попереднім керманичем національної команди Йоном-Далем Томассоном і завершив міжнародну кар'єру.

Довелося Поттеру брати кіперів із категорії «хоч когось». З трьох запрошених на матч із Україною голкіперів двоє воротарів не мають ігрової практики у своїх клубах. Ноель Тьорнквіст сидить на лаві запасних в італійському «Комо», а Мелкер Ельборг – в англійському «Сандерленді». Опцією для Поттера залишився місцевий Крістоффер Нордфельдт. У свої 36 він є основним в АІКу з Гьотеборга, та за збірну не грав із 2021 року.

Що й казати, коли ринкова вартість (тут і далі трансферні вартості гравців вказані згідно з даними ресурсу Transfermarkt) досвідченого воротаря «аж» 175 тис. євро. Тьорнквіст  та Ельборг вдвох коштують 5 млн євро. Утім, Поттер зробить ставку на досвід. Керманич «Тре Крунур» публічно анонсував появу Нордфельдта в старті на збірну України.

Оборонці: коли 2+2 дає п'ять

У цій лінії шведів розпочинаються цікавинки. У двох прем'єрних поєдинках на чолі скандинавської збірної використовував нині консервативну схему 4-4-2. Та з огляду на величезне значення поєдинку проти команди Сергія Реброва в місцевій пресі почали циркулювати чутки про можливу появу п'ятьох оборонців.

Такий перехід не тільки складний для відпрацювання в умовах обмеженого часу. Фахівець, який задумав грати з подібними формаціями повинен, користуючись геополітичною термінологією, «мати карти». Отже, кадрове питання виходить на перший план. Поттер залишився без двох правих оборонців, які б могли бігати від прапорця до прапорця – Еміль Гольм («Ювентус») і Еміль Крафт («Ньюкасл») давно перебувають в лазареті. А серед виконавців, викликаних на березневий цикл, взагалі немає тих, для кого ця позиція була би рідною.

Найімовірніше, на правому фланзі оборони з'явиться ветеран Віктор Ліндельоф (6 млн євро). Центрбек із багатющим досвідом виступів на Туманному Альбіоні свідомо чи несвідомо зробить схему Поттера як мінімум гібридною – при обороні власних воріт Ліндельоф тяжітиме до центральної зони, а на його місце флангом опускатиметься, наприклад, Ентоні Еланга (40 млн євро). Останній за сезон у складі «Ньюкасла» вже звик до подібних трюків тамтешніх тактиків. Отже, вочевидь, Швеція вийде з чотирма оборонцями.

Зате ліворуч тренерський штаб має дві сильні фігури. Габріель Гудмундссон (20 млн євро) борознить «бровку» в англійському «Лідсі», а Даніель Свенссон (22 млн євро) займається тим же в дортмундській «Боруссії». Схожі за характеристиками виконавці приблизно одного рівня могли би викликати головний біль. Та Поттер, найімовірніше, ухвалить Соломонове рішення – гратимуть обидва. Свенссон стане хавбеком, а Гудмундссон страхуватиме його глибше.

На два місця в центрі оборони залишається аж п'ять кандидатів. Та насправді великої інтриги очікувати не слід. Принаймні центрбек «Аталанти» з Бергамо Ісак Гін (22 млн євро) повинен вийти в старті. А от компанію йому складе хтось з представників Швеції у піренейських чемпіонатах – Карл Старфельт із «Сельти» з іспанського Віго (5 млн євро) або Густав Лагербільке («Брага», 6 млн євро). А от Ерік Сміт із німецького «Санкт-Паулі» поїхав до Валенсії туристом. До речі, всі центрбеки шведської збірної – правоногі. На відміну від України, тамтешні фанати та оглядачі такими дрібницями не переймаються.

Грем Поттер може покластися на Ісака Гіна
фото: SvFF

Півзахисники: ремісники в полоні схеми

У класичній схемі 4-4-2 надзвичайно важлива роль відведена центральним півзахисникам. Тут немає розподілу на захисного й атакувального хавбеків, а учасники дуету повинні вміти на полі все – відбирати та віддавати м'яч, «читати» гру суперників, розганяти атаки команди. З цієї причини навряд із перших хвилин з'явиться півзахисник італійського «Удінезе» Єспер Карлстрьом (4 млн євро). Він надто орієнтований на оборону.

Зате цілком під профайл центрхава підпадають Гуго Ларссон із франкфуртського «Айнтрахта» (32 млн євро) та Ясін Аярі («Брайтон», 30 млн євро). Нав'язати конкуренцію їм повинен був Лукас Бергваль із лондонського «Тоттнема» (40 млн євро). Утім, через травму щиколотки він пропустив два місяці та лише нещодавно повернувся на поле. Натомість Маттіас Сванберг («Вольфбсург», 9 млн євро) і Бесфорт Зенелі з бельгійського «Юніона» (4,5 млн євро), вочевидь, будуть запасними.

На флангах повинні з'явитися згадані раніше Еланга та Свенссон. Якщо в них виникнуть якісь проблеми або тренерський штаб матиме інші задуми, то шанси з'являться в інших гравців. На флангах можуть зіграти ще з півдесятка виконавців, але навряд усі задовольнять вимоги Поттера. Ті ж Вілліот Сведберг із «Сельти» (15 млн євро), вундеркінд іспанської «Барселони» Руні Бардагжі (15 млн євро) та Беньямін Нюгрен із шотландського «Селтіка» (10 млн євро) надто орієнтовані на атаку. А от Таа Алі («Мальме», 1 млн євро ) та Густав Лундгрен (ГАІС, 1,3 млн євро) банально слабші за інших.

Нападники: самотній Віктор чекає Александера

Ідея грати в два форварди – не якась збочена забаганка Поттера. Він дивиться у завтрашній день. Це зараз під рукою в тренера лише один форвард із приставкою «топ». Та насправді в цьому поколінні збірної Швеції таких нападників двоє. Александер Ісак із англійського «Ліверпуля» лише повертається до тренувань після перелому ноги, тож «Тре Крунур» навесні не допоможе.

Зате Віктор Йокерес («Арсенал», 65 млн євро) підходить до поєдинку проти збірної України в хорошій формі. Він втратив у результативності після переходу з лісабонського «Спортінга». Та цей розвиток подій був доволі очікуваним. Однак, у Лондоні він додав в інших аспектах. Йокерес не просто чекає точної передачі в ноги, голову чи корпус від партнерів по команді, а дошкуляє оборонцям суперника нестандартними ходами без м'яча. Інакше в «Арсеналі» Мікеля Артети швед угорського походження не грав би. Хоч розпочинав у лавах «канонірів» важко, та тишком-нишком 16 м'ячів за команду в усіх турнірах цього сезону уже оформив.

Віктор Йокерес – головна зірка збірної Швеції, яка гратиме проти України
фото: Bildbyran

Інтрига зберігається щодо партнера Йокереса в атаці за відсутності Ісака. Найпривабливішими виглядають шанси Нюгрена. Так, він не чистий форвард. Та після переїзду на Британські острови продовжив забивати тепер у складі «Селтіка». За шотландський гранд після Нового року нападник забив дев'ять м'ячів у різних турнірах і принаймні тимчасово замінити травмовану зірку «Ліверпуля» готовий.

Орієнтовний склад збірної Швеції
Нордфельдт – Ліндельоф, Гін, Старфельт (Лагербільке), Гудмундссон – Свенссон – Еланга, Ларссон, Аярі, Свенссон – Йокерес, Нюгрен
Прогнозований склад Швеції (у схемі 4-4-2)
інфографіка: buildlineup.com

Пряма мова замість резюме

Поттер вирішив не стелити соломку заздалегідь. Кивати на кадрові проблеми англійський фахівець не звик. Натомість він розписався у компліментах гравцям, яких викликав на поєдинок проти України.

«Сама гра дасть відповідь, чиї проблеми зі складом виявляться більш болісними. Проте я волію акцентувати увагу на тих виконавцях, які зараз є в моєму ростері, адже це справді висококласні футболісти. Команда готова, і наше завдання на завтра – забезпечити потрібний підсумок», – заявив тренер.

Антон Федорців, «Главком»

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України ЧС-2026 Віктор Ліндельоф Александр Ісак Деян Кулушевскі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Ребров покине збірну України в разі невдачі в плейоф відбору до ЧС-2026
Ребров натякнув на відхід зі збірної України
7 березня, 15:48
Молодіжна збірна України гратиме в сусідніх країнах
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027
17 березня, 11:30
До шведської збірної викликали майже три десятки гравців
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
18 березня, 14:10
«Синьо-жовті» в домашній формі
Збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом
20 березня, 11:46
Володимир Шаран повернувся до роботи на рівні УПЛ
Експівзахисник збірної України втретє очолив віцечемпіона Прем'єр-ліги
23 березня, 15:30
Роман Яремчук (ліворуч) близький до повноцінного трансферу в Лігу 1
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
Ігор Бєланов, Андрій Шевченко та Олег Блохін гарно посиділи
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Cиньо-жовті потрапили до групи 5
Євро-2026 (U19): збірна України з футболу розпочала з перемоги еліт-раунд відбору
Вчора, 13:12
Сергій Ребров розраховує навіть на дебютантів
Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції
Сьогодні, 09:15

Публікації

Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної
Матч Україна – Швеція. Англійський маг і «Три корони»: досьє на суперників нашої збірної
Надія українського біатлону. Інтерв'ю з 22-річним спортсменом, який показав найкращі результати у сезоні
Надія українського біатлону. Інтерв'ю з 22-річним спортсменом, який показав найкращі результати у сезоні
Назад у майбутнє: чи зможе «Шахтар» повернути Україні два місця в Лізі чемпіонів
Назад у майбутнє: чи зможе «Шахтар» повернути Україні два місця в Лізі чемпіонів
Михайло Гераскевич: Президентка МОК почала сильно труситися, коли побачила «шолом пам’яті»
Михайло Гераскевич: Президентка МОК почала сильно труситися, коли побачила «шолом пам’яті»
Чемпіон світу зі скелетону серед юніорів: Хочу вигравати, щоб росіяни слухали гімн України
Чемпіон світу зі скелетону серед юніорів: Хочу вигравати, щоб росіяни слухали гімн України
Плейоф Ліги конференцій. Перший суперник «Шахтаря»: досьє на познанський «Лех»
Плейоф Ліги конференцій. Перший суперник «Шахтаря»: досьє на познанський «Лех»

Публікації

Замість ексмера Луцька Ігоря Поліщука виконувати його обов’язки буде новообраний секретар міської ради Катерина Шкльода
Інший бік Палиці. Чому Луцьк позбувся свого мера?
Вчора, 18:55
Патріарх на три дні. Чим вже відзначився Никодим
Патріарх на три дні. Чим вже відзначився Никодим
24 березня, 15:20
Бунт «слуг». Хто ж спровокував параліч Верховної Ради (список)
Бунт «слуг». Хто ж спровокував параліч Верховної Ради (список)
24 березня, 08:00
Гра престолів. Хто так швидко всівся на місце Святійшого Філарета
Гра престолів. Хто так швидко всівся на місце Святійшого Філарета
22 березня, 22:35
Блокування Ормузької протоки стало неприємним сюрпризом для Трампа, і союзники не поспішають йому на допомогу
Трамп проти Ірану: перші наслідки і тривожні перспективи
21 березня, 20:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua