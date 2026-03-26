Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Швеції

glavcom.ua
Сергій Ребров розраховує навіть на дебютантів
фото: УАФ

Тренерський штаб національної команди відсіяв зайвих перед протистоянням плейоф відбору до Мундіалю

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав футболістів, які зможуть вийти на поєдинок плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Керманич «синьо-жовтих» розраховує на 23-х виконавців. Поза заявкою опинилися дискваліфіковані на один матч оборонець Юхим Конопля і хавбек Руслан Маліновський. Також чекатиме свого шансу в іншому поєдинку оборонець житомирського «Полісся» Борис Крушинський.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Швеція

До заявки потрапили два потенційні дебютанти. Голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет конкуруватиме за місце в основі з Анатолієм Трубіним і Дмитром Різником. Натомість форвард Матвій Пономаренко буде варіантом поруч із Владиславом Ванатом і Романом Яремчуком.

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет,

Захисники: Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко,

Півзахисники: Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Олексій Гуцуляк, Віктор Циганков, Олександр Зубков,

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Матвій Пономаренко.

Нова виїзна форма збірної України

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повернувся adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

Календар збірної України в плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

