Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Покарання РФ і Путіна не може бути предметом компромісу
фото: Reuters

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що відповідальність за агресію є обов’язковою умовою сталого миру для України

Питання притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за агресію проти України не може бути предметом жодних компромісів у потенційних переговорах про завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю «Європейській правді», пише «Главком».

Відповідаючи на запитання щодо можливих «червоних ліній» України в питанні покарання Росії, створення спеціального трибуналу та виплати репарацій, міністр заявив, що відповідальність агресора не може бути предметом компромісу під час переговорів.

«Притягнення агресора до відповідальності є невід’ємним елементом сталого й гідного миру для України. Це принципова позиція як України, так і наших європейських партнерів», – підкреслив Сибіга.

За словами очільника МЗС, неможливість уникнення відповідальності російським агресором, зокрема компенсація шкоди, завданої Україні, її громадянам і юридичним особам, є обов’язковою складовою майбутнього мирного врегулювання. Сибіга наголосив, що йдеться як про персональну відповідальність, так і про фінансові зобов’язання Росії.

Раніше, очільник МЗС розповів, що робота над імплементаційною угодою щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії РФ перебуває на фінальній стадії. За його словами, документ практично готовий і має бути схвалений на рівні Ради міністрів країн Ради Європи.

Паралельно, за його словами, Україна працює над розширенням кола держав-учасниць угоди про трибунал, а також над забезпеченням приміщення для його роботи в Нідерландах.

Міністр також згадав про запуск Компенсаційної комісії, яка має присуджувати репарації постраждалим від агресії РФ. Сибіга наголосив, що важливо якнайшвидше отримати перші внески, аби ця інфраструктура не залишалася формальною. Він також додав, що ставить завдання, аби протягом року перші 25 країн ратифікували угоду про Компенсаційну комісію, після чого вона могла б набути чинності.

