Угода про спецтрибунал проти РФ практично готова – Сибіга

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Угода про спецтрибунал проти РФ практично готова – Сибіга
Наразі тривають дискусії щодо практичних деталей запуску трибуналу
фото з відкритих джерел

Окремим завданням Україна вважає забезпечення роботи майбутнього трибуналу в Нідерландах

Україна наблизилася до запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Імплементаційна угода про створення трибуналу практично готова та має бути схвалена на рівні Ради міністрів країн Ради Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю «Європейській правді», пише «Главком».

«Нам потрібна так звана імплементаційна угода щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ. Угода практично готова, її треба схвалити на Раді міністрів країн Ради Європи», – сказав Сибіга.

За його словами, наразі тривають дискусії щодо практичних деталей запуску трибуналу.

«Там триває дискусія щодо практичних деталей – сума внесків, кількість країн, які повинні ратифікувати, щоб ця конструкція набула чинності», – зазначив міністр.

Окремим завданням Україна вважає забезпечення роботи майбутнього трибуналу в Нідерландах.

Він також наголосив, що питання заморожених активів РФ залишається на порядку денному як частина інфраструктури притягнення агресора до відповідальності.

«Окрема задача – по заморожених активах РФ, які до речі, не знімаються з порядку денного. І це – частина інфраструктури притягнення агресора до відповідальності», – сказав глава МЗС.

Окремо Сибіга зупинився на роботі над компенсаційною комісією для присудження репарацій постраждалим від агресії РФ.

«Компенсаційна комісія, що присуджує репарації постраждалим від агресії РФ – тут дуже би хотілося отримати перші внески, щоб ця інфраструктура не була абстрактною і невідворотність покарання була очевидною», – зазначив він.

Міністр підкреслив, що притягнення Росії до відповідальності є принциповою позицією України та її партнерів і не може бути предметом торгу на мирних переговорах.

«Притягнення агресора до відповідальності є неодмінним елементом сталого, гідного миру для України», – наголосив Сибіга.

Він додав, що відповідальність Росії та компенсація завданих збитків є обов’язковою складовою майбутнього миру.

«Неможливість уникнення відповідальності російським агресором, притягнення агресора до відповідальності, у тому числі компенсація шкоди, завданої Україні, нашим громадянам і юридичним особам – це невіддільна, обов'язкова складова майбутнього миру», – заявив міністр.

Нагадаємо, Євросоюз виділив перші 10 млн євро для нового Спеціального трибуналу щодо переслідування керівників РФ за їхню роль у війні, яку Москва веде проти України.

