Вирішальні для миру. Сибіга назвав два питання, які Зеленський готовий обговорити з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський готовий до прямих переговорів із російським диктатором Путіним
Сибіга: перешкодою в мирному процесі і надалі лишається Росія

Україна розраховує на підписання 20-пунктового мирного плану, однак наразі залишаються непогодженими найбільш чутливі питання – окуповані Росією території та Запорізька АЕС. Саме для їхнього врегулювання президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із російським диктатором Путіним. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Главком».

За словами Сибіги, наразі йдеться про двосторонній документ між Україною та США, а також окрему конструкцію підписання із Росією за участі Сполучених Штатів.

«Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією – мають підписати США. Станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають, це процес», – пояснив міністр.

Водночас європейські партнери залишаються залученими до мирного процесу та домовленостей щодо безпекових гарантій. Сибіга наголосив, що вперше йдеться саме про юридично зобов’язальні безпекові гарантії, а не політичні запевнення.

Важливим елементом також є можливість ратифікації гарантій, зокрема у Конгресі США, що має надати їм юридичної сили.

Окремим компонентом майбутньої архітектури безпеки є присутність іноземних військ в Україні, однак без участі американського контингенту.

«Так, американських не буде», – зазначив Сибіга.

Ще одним фундаментальним елементом мирних домовленостей має стати пакет стримування Росії, зокрема через розвиток українських спроможностей у сфері ППО та далекобійної зброї.

Крім того, Сибіга підкреслив, що членство України в Європейському Союзі розглядається як частина системи безпекових гарантій.

Нагадаємо, у разі затяжної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження.

Також, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес. 

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.

Теги: Запорізька АЕС Андрій Сибіга путін окуповані території переговори перемир'я

