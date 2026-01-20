Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити

Володимир Зеленський: «Треба знижувати їх можливості виробляти ці ракети»

Росія нарощує атаки проти України та свій ракетний потенціал. Водночас в Україні ракет ППО не поменшало. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами, передає «Главком».

Президент зауважив, попри те, що Росія збільшує атаки, Україна теж не залишається без ракет ППО. «У нас не стало менше ракет ППО, стало більше ракет у росіян під час атак. У нас стало трішки більше систем», – сказав Володимир Зеленський.

За словами очільника держави, Росія продовжує збільшувати виробництво ракет та іншого озброєння. При цьому, отримуючи необхідні для цього деталі від інших країн та компаній. «Вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора. Але, тим не менш треба знижувати їх можливості виробляти ці ракети, але це поки що не відбувається», – повідомив Зеленський.

Президент також зауважив, що єдиним захистом проти балістики є Patriot. Тому Україна потребує збільшення постачання ракети PAC-3 для систем Patriot.«Нам потрібно більше ракет, більше ППО, так як балістику вони збільшили. Сьогодні крім PACK-3, я маю на увазі, ракети для Patriot, проти балістики нічого не працює. Що стосується кількості шахедів – вони в рази збільшили шахеди. Але ми збільшили перехоплювачі й інші мобільні вогневі групи. Ми поборемо в кінці-кінців шахеди. Без цього нам не вижити. Але що стосується балістики – ключ у руках Сполучених Штатів», – сказав глава держави

Крім цього, Зеленський наголосив на важливості роботи програми PURL та підтримки США, адже міжнародні програми із закупівлі ракет мають надважливе значення для обороноздатності України під час атак Росії. «Щоб PURL працювала й партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Від єдності США та Європи дуже багато залежить у безпеці українців», – підсумував президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.