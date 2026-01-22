Головна Світ Політика
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
НАТО зафіксувало посилення спільної військової присутності РФ і КНР в Арктиці
НАТО назвали Арктику новою зоною стратегічного суперництва
фото: Reuters

В Альянсі фіксують зростання спільних патрулів і польотів бомбардувальників

Посилення співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці є джерелом занепокоєння для Північноатлантичного альянсу, заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами Гринкевича, НАТО фіксує зростання військової активності з боку Москви і Пекіна в арктичному регіоні, зокрема збільшення кількості спільних морських патрулів.

Він також звернув увагу на патрулювання регіону російськими та китайськими бомбардувальниками дальньої дії. «Ми постійно намагаємося зміцнити наші позиції і шукаємо способи, як країни можуть зміцнити наші позиції в Арктиці», – заявив Гринкевич.

Він додав, що Альянс розглядає Арктику як регіон із зростаючим стратегічним значенням, де необхідно посилювати військову присутність і координацію між союзниками.

21 січня під час виступу у Давосі президент США Дональд Трамп пообіцяв не застосовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання отримати контроль над островом.

Він також заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

