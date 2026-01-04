Голова селища Лі Пен, який є нащадком російських переселенців і членом Комуністичної партії Китаю

У селищі Еньхе, яке колись було створене китайським урядом як оплот російської культури, уже ніхто не розмовляє російською

Поки Кремль веде війну за «захист російськомовних» на захід від Росії, на сході – у самому Китаї – російська ідентичність фактично припинила своє існування. У селищі Еньхе, яке колись було створене китайським урядом як оплот російської культури, уже ніхто не розмовляє російською. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times, репортер якого відвідав цей населений пункт.

Еньхе розміщене він на півночі Китаю в автономному окрузі Внутрішня Монголія. Зазначається, що ще у ХVII столітті на цій території переважали росіяни. Однак після багатьох років змішаних із китайцями, монголами та іншими мешканцями шлюбів етнічні росіяни Еньхе втратили зв'язок з мовою, традиціями та православною християнською вірою своїх предків.

Церква в Еньхе, на якій, судячи зі старих фотографій, колись стояв православний хрест фото: nytimes.com

«Через кілька років ми будемо такими ж, як і в будь-якому іншому місці Китаю», – зазначив голова селища Лі Пен, який є нащадком російських переселенців і членом Комуністичної партії Китаю.

На його думку, поступове зникнення окремої російської ідентичності є результатом політики китайської держави щодо етнічних меншин, спрямованої на об'єднання різних етнічних груп країни в єдиний неподільний Китай.

Православна церква в Ергуні, як її видно з площі Етнічної єдності фото: nytimes.com

Зазначається, що в Еньхе зараз проживає лише 2895 осіб, з яких понад 40 відсотків офіційно зареєстровані як етнічні росіяни. При цьому, за словами чиновників, мало хто розмовляє іншою мовою, окрім китайської.

Зникла в Еньхе і православна церква. Хрест, який раніше прикрашав верхівку золотого купола дерев'яної будівлі з віконницями в центрі села, було знесено. Видання пише, що місцеві чиновники заперечують, що він колись там був, попри те, що хрест чітко видно на старих фотографіях.

Статуї, що зображають російський народ фото: nytimes.com

«Історія Еньхе підкреслює глибоке лицемірство сучасної геополітики. Володимир Путін виправдовує вторгнення в Україну «захистом прав російськомовних», але водночас демонструє «дружбу без кордонів» із Китаєм, де російська мова та культура цілеспрямовано викорінюються державою», – підсумував автор.

