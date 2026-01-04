Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поки Путін «захищає» російськомовних в Україні, Китай знищує «русский мир» – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Поки Путін «захищає» російськомовних в Україні, Китай знищує «русский мир» – NYT
Голова селища Лі Пен, який є нащадком російських переселенців і членом Комуністичної партії Китаю
фото: nytimes.com

У селищі Еньхе, яке колись було створене китайським урядом як оплот російської культури, уже ніхто не розмовляє російською

 

Поки Кремль веде війну за «захист російськомовних» на захід від Росії, на сході – у самому Китаї – російська ідентичність фактично припинила своє існування. У селищі Еньхе, яке колись було створене китайським урядом як оплот російської культури, уже ніхто не розмовляє російською. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times, репортер якого відвідав цей населений пункт.

Еньхе розміщене він на півночі Китаю в автономному окрузі Внутрішня Монголія. Зазначається, що ще у ХVII столітті на цій території переважали росіяни. Однак після багатьох років змішаних із китайцями, монголами та іншими мешканцями шлюбів етнічні росіяни Еньхе втратили зв'язок з мовою, традиціями та православною християнською вірою своїх предків.

Церква в Еньхе, на якій, судячи зі старих фотографій, колись стояв православний хрест
Церква в Еньхе, на якій, судячи зі старих фотографій, колись стояв православний хрест
фото: nytimes.com

«Через кілька років ми будемо такими ж, як і в будь-якому іншому місці Китаю», – зазначив голова селища Лі Пен, який є нащадком російських переселенців і членом Комуністичної партії Китаю.

На його думку, поступове зникнення окремої російської ідентичності є результатом політики китайської держави щодо етнічних меншин, спрямованої на об'єднання різних етнічних груп країни в єдиний неподільний Китай.

Православна церква в Ергуні, як її видно з площі Етнічної єдності
Православна церква в Ергуні, як її видно з площі Етнічної єдності
фото: nytimes.com

Зазначається, що в Еньхе зараз проживає лише 2895 осіб, з яких понад 40 відсотків офіційно зареєстровані як етнічні росіяни. При цьому, за словами чиновників, мало хто розмовляє іншою мовою, окрім китайської.

Зникла в Еньхе і православна церква. Хрест, який раніше прикрашав верхівку золотого купола дерев'яної будівлі з віконницями в центрі села, було знесено. Видання пише, що місцеві чиновники заперечують, що він колись там був, попри те, що хрест чітко видно на старих фотографіях.

Статуї, що зображають російський народ
Статуї, що зображають російський народ
фото: nytimes.com

«Історія Еньхе підкреслює глибоке лицемірство сучасної геополітики. Володимир Путін виправдовує вторгнення в Україну «захистом прав російськомовних», але водночас демонструє «дружбу без кордонів» із Китаєм, де російська мова та культура цілеспрямовано викорінюються державою», – підсумував автор.

Нагадаємо, новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Раніше під час свого триденного візиту до Москви міністр закордонних справ Китаю Ван І вчергове заявив про дружні стосунки між Китаєм та Росією та наголосив на важливості стабілізації відносин Кремля і Білого дому.

Також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.

Читайте також:

Теги: церква історія Китай путін партії культура православна церква русский мир росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 грудня відзначається річниця народження Помісної Православної Церкви України
День народження Помісної Православної церкви
15 грудня, 2025, 11:50
Яке релігійне свято відзначається 13 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 грудня 2025: традиції та молитва
12 грудня, 2025, 22:00
Німецький журнал присвятив обкладинку політиці США та РФ
«Два лиходії, одна мета». Der Spiegel пояснив, як Трамп і Путін намагаються знищити Європу
11 грудня, 2025, 20:13
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
13 грудня, 2025, 07:08
Ігор Остапенко з Донецька пішов воювати, бо потрібні були гроші
11 російських військових здалися в полон під Мирноградом
13 грудня, 2025, 16:15
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
27 грудня, 2025, 00:29
Пекін звинуватив США у пошуку приводів для нарощування власних ядерних сил
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
23 грудня, 2025, 14:05
Смертельний шторм обрушився на США
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
29 грудня, 2025, 15:38
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
30 грудня, 2025, 18:56

Політика

Папа Римський прокоментував події у Венесуелі
Папа Римський прокоментував події у Венесуелі
Поки Путін «захищає» російськомовних в Україні, Китай знищує «русский мир» – NYT
Поки Путін «захищає» російськомовних в Україні, Китай знищує «русский мир» – NYT
Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua