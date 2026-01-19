Головна Світ Політика
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Getty Images

Ізоляція Росії принесла Китаю певну економічну вигоду, але у той же час серйозно зіпсувала відносини КНР із Європою

У політичних колах Китаю дедалі активніше дискутують про доцільність подальшого стратегічного партнерства з Росією. Приводом для скепсису стала успішна операція США у Венесуелі, під час якої російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та «Бук-М2» виявилися абсолютно недієздатними. Як повідомляє The Times, Пекін обурило те, що Москва, за даними джерел, знаючи про підготовку американської операції та заздалегідь евакуюючи своїх дипломатів, не поділилася цією важливою інформацією з китайськими партнерами, пише «Главком».

Фактична бездіяльність російської зброї під час арешту Ніколаса Мадуро викликала у КНР підозри щодо можливих кулуарних домовленостей між Кремлем та Білим домом. Попри те, що Венесуела мала на озброєнні не лише російські ЗРК, а й китайські радари, понад 150 американських літаків безперешкодно виконали свої завдання. Аналітики вказують, що російське обладнання не було підключене до мереж спостереження, а венесуельським військовим бракувало запчастин та підготовки, що залишило країну беззахисною перед авіацією США.

Для Китаю цей провал має серйозні фінансові наслідки, оскільки країна ризикує втратити мільярдні кредити, видані Каракасу в обмін на нафту. Опинившись у вкрай невигідному становищі, Пекін змушений переглядати свої пріоритети. Професор Пекінського університету Цзя Цінго зазначає, що хоча ізоляція Росії принесла Китаю певну економічну вигоду, вона водночас серйозно зіпсувала відносини КНР із Європою. Через це у Китаї починають схилятися до думки, що найшвидше врегулювання війни в Україні та дистанціювання від непередбачуваної Москви наразі є найбільш вигідним сценарієм для китайської економіки та дипломатії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін майже не реагує на останні гучні кроки США щодо Венесуели та Ірану, що може свідчити про його зосередженість на війні проти України та спроби домовитися з Вашингтоном. Про це пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

Автор вважає, що мовчання Путіна пов’язане з тим, що Росія зараз має обмежені можливості для дій за межами України поки триває повномасштабна війна. За цієї ситуації Кремль може намагатися уникати конфліктів зі США.

Нагадаємо, Володимир Путін намагається не викликати ворожості з боку США, прагнучи домогтися сприятливого результату в Україні. Це одна з головних причин, чому глава Кремля не висловився публічно про операцію США у Венесуелі та захоплення танкера з російським прапором американськими військовими.

Теги: Китай росія

