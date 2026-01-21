Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
зображення: x.com/ChuprinRoman

Непряєва кваліфікувалася на Олімпіаду-2026

Відділ доброчесності Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) відкрив справу через незаконний візит російської лижниці Дар'ї Непряєвої в анексований Крим. Про це повідомляє «Главком».

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Однак, FIS все ж визнав росіянку «нейтральною» атлеткою. Після цього вона кваліфікувалася на Олімпіаду-2026.

Інформацію про незаконні дії Непряєвої «Главкомом» було відправлено до Відділу доброчесності FIS. 

«Дякуємо, що ви подали своє повідомлення до Відділу доброчесності FIS», – йшлося у відповіді.

Також було зазначено, що справі щодо Непряєвої був присвоєний окремий номер.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Крим лижний спорт росія пропаганда Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пріоритетом для РФ залишається забезпечення попиту на електроенергію на Далекому Сході
Китай припинив імпорт електроенергії з РФ – Reuters
16 сiчня, 18:54
Війну так чи інакше відчувають усі
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу
16 сiчня, 10:10
Американський лідер стверджує, що йому нічого не відомо про майбутню поїздку спецпосланців для переговорів з Путіним
Трамп заявив, що нічого не знає про візит Віткоффа і Кушнера до Москви
15 сiчня, 06:39
Гілл зазначила, що Кремль, ймовірно, був би «в захваті» від того, щоб великі країни, як Росія, США і Китай, могли розділити свої сфери впливу
Ексрадниця Трампа розкрила секретну пропозицію Росії щодо Венесуели і України
7 сiчня, 01:22
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
Мерц: Україна на порозі енергетичної катастрофи через посилення російських атак
6 сiчня, 01:56
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
У Підмосков'ї стався блекаут напередодні Нового року
31 грудня, 2025, 20:52
Окупований Крим залишився без бензину А92 та А95
Бензин А92 і А95 зник із кримських АЗС: активісти пояснюють дефіцит
31 грудня, 2025, 16:32
Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати дипломатичні зусилля
Зеленський обговорив з Мерцом шлях до миру та російські провокації
29 грудня, 2025, 19:13
Мирна угода має запрацювати лише разом із системою безпекових договорів, наголосив Зеленський
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня, 2025, 10:07

Новини

Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва
Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії
Світоліна вийшла до третього кола Australian Open
Світоліна вийшла до третього кола Australian Open
Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня 2026
Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня 2026

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua