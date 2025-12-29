Трамп вперше прокоментував заяви про атаку на резиденцію Путіна

Трамп про нібито атаку на резиденцію Путіна: Мені це не подобається

Президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Мені це не подобається. Це недобре», – сказав Трамп. Він визнав, що «можливо» це звинувачення є неправдивим і такого нападу не було і додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що це сталося».

Ці коментарі є першими заявами Трампа з того часу, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше оприлюднив це звинувачення.

«Я щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже погано. Це було б недобре», – сказав він журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в своєму курортному комплексі Mar-a-Lago у Флориді.

Президент США також назвав свою розмову з Путіним «продуктивною», хоча зазначив, що залишаються питання, які потрібно вирішити для укладення мирної угоди в Україні: «Це була дуже продуктивна розмова. Я маю на увазі, що у нас є кілька дуже складних питань, як ви можете собі уявити».

Нагадаємо, 29 грудня президент США Дональд Трамп провів «позитивну» телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив деталі.

Зауважимо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».