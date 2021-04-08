Катування Єсипенка. Денісова звернулась до омбудсменки Росії

Денісова назвала дії представників правоохоронних органів РФ неприпустимими

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова закликала російську омбудсменку Тетяну Москалькову перевірити факти безпідставного затримання та застосування тортур до українського журналіста Владислава Єсипенка. Про це Денісова повідомила в Telegram.

«У ході судового засідання, що відбулося 6 квітня 2021 року в так званому «Верховному суді Криму» незаконно утримуваний громадянин України Владислав Єсипенко повідомив про застосування до нього тортур. Так, 10 березня 2021 року невідомі люди в масках, застосовуючи фізичну силу насильно посадили його в автомобіль без розпізнавальних знаків і протягом двох днів незаконно утримували в підвальному приміщенні в Балаклавському районі м. Севастополя, яке не являється офіційним місцем утримання під вартою», – нагадала Денісова.

Вона повідомила, що , за словами українця, до нього застосовувалися тортури та незаконні методи допиту з жорстоким поводженням – надягали на голову пакет і позбавляли можливості дихати, до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері, щоб домогтися визнання провини.

«Як потім з’ясувалося, цими людьми виявилися працівники ФСБ. Також в суді він повідомив, що всі його так звані «свідчення» були надані під тиском, тому він від них відмовився. Незаконними діями працівники ФСБ порушили його право на життя, на свободу і особисту недоторканність, на справедливий судовий розгляд, а також на ефективний засіб правового захисту, що передбачено статтями 2, 5, 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Також було порушено статтю 3 цієї ж Конвенції - «нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню», – проінформувала українська омбудсменка.

Вона додала: «Вважаю, що подібні дії з боку представників правоохоронних органів є неприпустимими, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно поновити права нашого співгромадянина Владислава Єсипенка та перевірити факти безпідставного затримання, подальшого незаконного утримання та застосування до нього тортур».

Денісова також звернулася до генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, директора ФСБ Росії Олександра Бортникова, голови Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна щодо термінового вживання заходів реагування на вчинення злочинних дій працівників ФСБ Росії стосовно українського громадянина.

«Закликаю Верховного комісара ООН із прав людини пані Мішель Бачелет, діючого Голову ОБСЄ, Міністра закордонних справ Королівства Швеції пані Анн Лінде, голови Комітету ООН проти катувань пана Йенса Модвіга та комісара Ради Європи з прав людини пані Дуні Міятович відреагувати на грубі порушення прав людини окупаційною владою на території тимчасово окупованого українського Криму та посилили тиск на РФ з вимогою звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України», – додала вона.

Нагадаємо, 10 березня російські силовики в окупованому Криму затримали Єсипенка нібито за «збір інформації в інтересах спецслужб України». Підконтрольний Кремлю «суд» окупованого Криму відправив співробітника «Радіо Свобода» під арешт. 12 березня його заарештували на два місяці, до 11 травня. При цьому кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста.

Єсипенка затримали після акції до дня народження українського поета Тараса Шевченка. Вона відбувалася у Сімферополі 9 березня.

Прокуратура Криму (Київ) відкрила справу через незаконне позбавлення волі співробітника «Радіо Свобода».