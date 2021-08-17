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    В Україні за добу від коронавірусу померли 27 людей

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    Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ - В Україні за добу від коронавірусу померли 27 людей
    Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ
    Фото з відкритих джерел

    Усього за минулу добу госпіталізували 379 людей, одужали – 433

    За добу 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 81 дитина та 10 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 379 осіб;
    • летальних випадків – 27;
    • одужало – 433 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 21 347 осіб,
    • методом ІФА – 7 655 осіб,
    • експрес-тестами – 18 427 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 267 219 осіб;
    • одужало – 2 197 508 осіб;
    • летальних випадків – 53 296;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.

    Нагадаємо, у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

    До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

    Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

    Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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    Теги: лікар щеплення Павло Ковтонюк коронавірус Сергій Шкарлет Володимир Галицький
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    В Україні за добу від коронавірусу померли 27 людей