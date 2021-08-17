В Україні за добу від коронавірусу померли 27 людей
Усього за минулу добу госпіталізували 379 людей, одужали – 433
За добу 16 серпня в Україні зафіксували 890 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 81 дитина та 10 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 379 осіб;
- летальних випадків – 27;
- одужало – 433 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 347 осіб,
- методом ІФА – 7 655 осіб,
- експрес-тестами – 18 427 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 267 219 осіб;
- одужало – 2 197 508 осіб;
- летальних випадків – 53 296;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.
Нагадаємо, у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.
До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».
Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.
Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.
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