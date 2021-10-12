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    Якою буде погода в Україні 12 жовтня

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    Сьогодні погода буде мінливою - Якою буде погода в Україні 12 жовтня
    Сьогодні погода буде мінливою
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У вівторок прогнозують дощі у західних областях та вітер

    Погода в Україні 12 жовтня буде дуже мінливою. У західних областях – денні дощі, тоді як у східних, південних, північних та центральних – сонячно.

    За даними Укргідрометцентру, на заході температура триматиметься переважно на рівні від +7 до +11 градусів за Цельсієм – у цій місцевості буде найхолодніше.

    На сході та півдні буде найтепліше – стовпчики термометра тут сягатимуть від +15 до +17. Водночас на півночі та у центрі України – від +11 до +14.

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    Дощі очікуються у декількох містах України. Серед них – Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Житомир, Вінниця, Чернівці та Ужгород.

    За прогнозом Укргідрометцентру, на всій території країни може бути вітер – швидкість сягатиме 3-8 м/с.

    У Києві буде сонячно та без опадів. Стовпчики термометра у столиці триматимуться переважно на рівні від +12 до +15.

    Вночі стане значно холодніше – температура опуститься від +3 до +5 градусів за Цельсієм.

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    Теги: прогноз погоди
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    Якою буде погода в Україні 12 жовтня