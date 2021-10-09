У Карпатах температура повітря опустилася до дев’яти градусів морозу

У горах хмарно та туман

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -9°С. Про це інформують на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

«Станом на 08:30 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9°С, вітер східний, 18 м/с.», – ідеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що погода в суботу 9 жовтня, в Україні буде сухою, але холодною. Так, за прогнозами синоптиків, в суботу, 9 жовтня, опади в країні не очікуються. Вітер буде дути з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Тим часом, як попередили синоптики, перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься у північних та східних областях.

Раніше синоптики попередили про заморозки на ґрунті.

Також за прогнозом метеорологів до кінця тижня в Україні суттєво похолодає.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Також минулої п'ятниці, 1 жовтня, у віці 82 років помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань, який передбачав прогноз погоди на кілька років.

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