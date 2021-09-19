«Вагнергейт». Аналіз ситуації

Якщо в РФ та Білорусі все знали, на що взагалі розраховували українські спецмлужби?

Метою ТСК є дешева спроба звинуватити окремо визначених керівників українських спецслужб

Пропоную вашій увазі аналіз ситуації, що скинув мені Брат по зброї, експерт, який має великий досвід з проведення спецоперацій…

Як «цивільний», патріотично налаштований громадянин своєї держави аналізую медіа та ТСК інфу по «вагнергейт»:

1. У сучасних політичних українських умовах та військово-спецслужбівської вертикалі абсолютно неможливо дати наказ на скасування такого рівня важливості спецоперації на «оперативно-тактичному» рівні. Таке рішення могло і повинно було прийматися на рівні політичного керівництва держави, це безальтернативно!

2. Організована у тісній взаємодії з партнерськими спецслужбами операція з виманювання на територію України бойовиків ПВК «Вагнер» була провалена з вини нинішньої політичної влади, яка спочатку безпідставно (під міфічним можливим обміном полонених, якого до речі й не було здійснено до цих пір!!!) перенесла дату вильоту «вагнерівців» з Мінська до Стамбулу, а потім зілляла інформацію про неї вищому політичному керівництву Білорусі (стратегічного партнера країни агресора!!!), де «вагнерівців» було затримано.

Водночас вища політична влада в Україні цілий рік на всіх інформаційних та медійних майданчиках яро, так би мовити «с пеной у рта», цю версію заперечувала та заявляла, що ідея про проведення спецоперації з «вагнерівцями» належить іншим країнам, а нашу державу в цю ситуацію «намагалися активно втягнути».

Виникає питання: Хто?! Наші стратегічні партнери, які впродовж майже вже 8-ми років надають нам допомогу в протистоянні краіні агресору чи вороги?!

3. «…Туреччину могли зацікавити «вагнерівці», які ймовірно, воювали в Сирії…», – чеше нардеп Безугла. Заарештованих в Стамбулі, Україна розраховувала отримати «в рамках міжнародноцї правової взаємодії».

При цьому жодної кооперації, зі слів Безуглої, з турецькими спецслужбами напередодні не було, заявила нардеп. – два взаємовиключаючих фактори!

У міжнародному або турецькому розшуку зазначені бойовики ВПК «Вагнер» не перебували. І якщо хтось із них воював в Сирії, то їх би, після затримання, 100% повернули б до РФ. І без наявних доказів інших навіть не затримували б. І жодних підстав для подальшої видачі Україні б не було. У першу чергу це політична причина: відносинами з Путіним, президент Туреччини Ердоган, заради українських інтересів ризикувати ніколи б не став! Бо він саме президент Туреччини і зобов‘язаний відстоювати саме інтереси своєї держави!

4. «…на етапі вербування «вагнерівців» до справи підключилися російські спецслужби. І, мовляв, знали все з самого початку….». У цьому випадку з РФ «вагнерівців» просто б не випустили – інакше незрозуміло, яку користь хотіли отримати спецслужби РФ? Дискредитувати Україну, назвати нашу державу державою-терористом (російське прислів’я «Вор всегда кричит держите вора»), яка штурмує цивільні літаки? А якщо наші спецслужби розробили і пропрацювали операцію без штурму?! А з раніше оприлюдненої інформаціі українських журналістів, саме так і було заплановано.

І тут величезний ризик захоплення «вагнерівців» Україною. І як наслідок – дуже великі проблеми міжнародного масштабу для самої РФ. Ну, і дуже не чітка реакція Рашки в перші дні після арешту «вагнерівців» в Мінську, тобто це факт того, що для спецслужб РФ це було повною несподіванкою!

5. І «вишенька на торті»: якщо спецслужби рашки та Білорусі все знали – на що взагалі розраховували ГУР, СБУ, купуючи «вагнерівцям» нові квитки на літак? Що їх випустять з країни? Та ще й при цьому «…Украіна була в курсі щодо наявності «агента КДБ» в групі росіян…» через що і перенесли перший рейс. Така аргументація та логіка (якщо така взагалі в зелених «політиків» є?) не витримує жодноі критики. Повна маячня!

Якщо навіть і так, то чому Україна вирішила виводити «вагнерівців» не в Стамбул, а до Києва?! Але при цьому ще й відклали авіарейс.

Навпаки, якщо була підозра, щодо можливого зриву операціі, то потрібно було якнайшвидше садити «вагнерівців» на перший рейсовий літак і відправляти до Стамбулу. А от якраз затримка з відльотом і дозволила білорусам легко взяти «вагнерівців». І головне питання, за що взяти?! А ні за що, тому і безперешкодно передали до рашки.

6. І головне: метою цього шизофренічного токшоу ТСК є дешева спроба звинуватити окремо визначених керівників українських спецслужб в «авантюризмі» та непрофесіоналізмі.

І хто? «Високопрофесійні» зелені?

І при цьому представники правлячої партії ще й звеличують роль російських спецслужб.

P.S. Вдумайтеся: успішний результат операції вивів би Україну на зовсім інший якісний рівень у світі як краіни надійного партнера та держави, яка має «фаберже» для проведення таких операцій та головне наявності на те політичної волі, великий шанс загнати рашку в чергове круте піке негативу на світовій арені: збиття МН-17, збиття наших літаків, російські бойовики в Сирії, виконання політичних вбивств в країнах Європи і таке інше…

Гра вартувала свічок!!!»

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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