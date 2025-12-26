Головна Країна Події в Україні
Російські обстріли залишили без світла п'ять областей України – Міненерго

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
РФ знову б’є по світлу: знеструмлено п’ять регіонів
фото: Associated Press

Через удари по енергетичній інфраструктурі в Україні масово застосовують обмеження споживання електроенергії

Внаслідок чергових російських атак по об’єктах генерації та мережах передачі електроенергії в Україні знеструмленими залишаються абоненти у п’яти областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг заступниці міністра енергетики Ольга Юхимчук.

За її словами, під ударами опинилися енергетичні об’єкти у Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

Юхимчук зазначила, що через системні атаки РФ майже в усіх регіонах України нині вимушено застосовуються обмеження споживання електроенергії.

«Ці заходи дозволяють балансувати енергосистему в умовах пошкоджень та дефіциту потужностей», – наголосила вона.

Міністерство енергетики спільно з Держенергонаглядом та обласними військовими адміністраціями працює над пошуком додаткових потужностей і справедливішим розподілом електроенергії в умовах обмежень. Зокрема, врегульовується питання відключення споживачів, які заживлені від мереж об’єктів критичної інфраструктури і не включаються до графіків погодинних відключень.

Водночас Юхимчук підкреслила, що попри постійні удари українська енергосистема залишається цілісною та працює синхронно з європейською мережею.

«Ми виконуємо всі міждержавні перетоки відповідно до домовленостей із партнерами, використовуємо можливості імпорту та, за потреби, аварійну допомогу», – повідомила посадовиця.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» повідомило про наслідки чергових масованих ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів на ранок були знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. В «Укренерго» зазначили, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення пошкодженого обладнання. Аварійні знеструмлення обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Теги: Міненерго війна інфраструктура

